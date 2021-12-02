Стало відомо, яким 2 людям телефонує Єлизавета II

Королева Великобританії телефонує тільки 2 людям, і це не її сини

У 95-річної королеви Великобританії Єлизавети II є свій власний стільниковий телефон. Як стало відомо зі слів джерела, близького до королівської родини, це Samsung. Тобто королева користується операційною системою Android. Навіть дуже талановитим та хитрим хакерам не вдасться дістатися до вмісту цього королівського телефону, оскільки він облаштований всілякими антихакерськими захисними програмами, спеціально розробленими службою розвідки Великобританії.

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На цей пристрій додзвоняться далеко не всі навіть найближчі родичі королеви. Адже на телефоні є тільки 2 вибраних номери. Це контакти дочки Єлизавети II 71-річної принцеси Анни та менеджера з верхової їзди Джона Воррена.

[ + – ] Дочка королеви принцеса Анна

Якщо бажання постійного контакту з дочкою зрозуміле і без пояснень, то щодо останнього виникають питання, чому Джон є одним з найближчих людей до Її Величності. Проте, нагадаємо, що королева Єлизавета II з підліткового віку є прихильницею верхової їзди та всього, що пов'язано з цим видом спорту. Ще з 1945 року королева Великобританії відвідує королівські скачки Royal Ascot. Першого поні їй подарували, коли їй було лише 4 роки. Єлизавета II завжди є почесним гостем Віндзорського кінного шоу.

[ + – ] Єлизавета ІІ фанатіє від коней з дитинства

Проте, нещодавно здоров'я королеви почало її підводити, до того ж вона потягнула спину, через що була змушена скасувати свою участь у низці важливих королівських заходів. Лікарі поради відмовитися від верхової їзди, алкоголю, почати використовувати милиці та більше відпочивати.

Нагадаємо, що королева заявила, що чекатиме свого онука принца Гаррі з родиною на Різдво. Проте пізніше стало відомо, що герцоги Сассекські не планують летіти до Великобританії на Різдво і назвали причину цього рішення.