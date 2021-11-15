Єлизавета II травмувала спину та скасувала участь у заходах до Дня поминання

Раніше вона пропускала церемонії лише через відсутність у країні, або через вагітність

Єлизавета II пропустила заходи, присвячені Дню Поминання, або Дню пам'яті полеглих. Замість неї участь у церемоніях взяли інші члени королівської родини, включаючи принца Вільяма та Кейт Міддлтон. У палаці повідомляють, що 95-річна королева потягла спину. Про це пише Sky News.

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Нині королева вже понад три тижні не з'являється на публіці. Вона пропустила кліматичний саміт у Глазго та відпочиває за порадами лікарів, які також порекомендували обмежити вживання спиртних напоїв і не вигулювати поки що собак.

"Королева після того, як потягла спину, цього ранку з великим жалем вирішила, що вона не зможе бути присутньою на сьогоднішній церемонії на честь Дня поминання біля Кенотафа", — йдеться в заяві палацу. Там наголошується, що королева дуже розчарована тим, що довелося пропустити церемонію. Вона мала спостерігати за нею з балкону будівлі Міністерства закордонних справ.

Вінок поклали принц Уельський та прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Королівська кореспондентка Ріаннон Міллс повідомила, що королева має особливе ставлення до Дня поминання. Адже її батько, король Георг VI, згуртував націю під час Другої світової війни, а її покійний чоловік, принц Філіп, служив на флоті.

Однак, наступного тижня королева, яка наразі перебуває у Віндзорському замку, як планується, продовжить виконувати свої обов'язки за графіком.

За весь час свого правління королева пропустила День поминання лише шість разів. Чотири – через відсутність у країні. Два – через вагітність.

Нагадаємо, на Дні пам'яті полеглих була присутня герцогиня Кембриджська. Вона зайняла центральне місце на балконі будівлі МЗС Великобританії між Каміллою, герцогинею Корнуольською, та Софі, герцогинею Уессекською.