Елизавета II травмировала спину и отменила участие в мероприятиях ко Дню поминовения

Ранее она пропускала церемонии только по причине отсутствия в стране, или из-за беременности

Елизавета II пропустила мероприятия, посвященные Дню Поминовения, или Дню памяти павших. Вместо нее участие в церемониях приняли прочие члены королевской семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Во дворце сообщают, что 95-летняя королева потянула спину. Об этом пишет Sky News.

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Сейчас королева уже более трех недель не появляется на публике. Она пропустила климатический саммит в Глазго и отдыхает по советам врачей, которые также порекомендовали ограничить потребление спиртных напитков и не выгуливать пока собак.

"Королева, после того как потянула спину, этим утром с большим сожалением решила, что она не сможет присутствовать на сегодняшней церемонии в честь Дня поминовения у Кенотафа", — говорится в заявлении дворца. Там отмечается, что королева очень разочарована тем, что пришлось пропустить церемонию. Она должна была наблюдать за нею с балкона здания Министерства иностранных дел.

Венок возложили принц Уэльский и премьер-министр Борис Джонсон.

Королевский корреспондент Рианнон Миллс сообщила, что у королевы особое отношение к Дню поминовения. Ведь ее отец, король Георг VI, сплотил нацию во время Второй мировой войны, а ее покойный супруг, принц Филипп, служил на флоте.

Однако на следующей неделе королева, которая сейчас находится в Виндзорском замке, как планируется, продолжит выполнять свои обязанности по графику.

За все время своего правления королева пропустила День поминовения всего лишь шесть раз. Четыре — из-за отсутствия в стране. Два – из-за беременности.

Напомним, на Дне памяти павших присутствовала герцогиня Кембриджская. Она заняла центральное место на балконе здания МИД Великобритании между Камиллой, герцогиней Корнуоллской, и Софи, герцогиней Уэссекской.