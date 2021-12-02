Стало известно, каким двум людям звонит по телефону Елизавета II

Королева Великобритании звонит по телефону только двоим людям, и это не сыновья

У 95-летней королевы Великобритании Елизаветы II есть свой собственный сотовый телефон. Как стало известно, по словам источника, близкого к королевской семье, это Samsung. То есть королева пользуется операционной системой Android. Даже очень талантливым и хитрым хакерам не удастся добраться до содержимого этого королевского телефона, поскольку он оснащен всевозможными антихакерскими защитными программами, специально разработанными службой разведки Великобритании.

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На это устройство дозвонятся далеко не все даже самые близкие родственники королевы. Ведь на телефоне есть только 2 выбранных номера. Это контакты дочери Елизаветы II 71-летней принцессы Анны и менеджера по верховой езде Джона Уоррена.

[ + – ] Дочь королевы принцесса Анна

Если желание постоянного контакта с дочерью понятен и без объяснений, то во втором случае возникают вопросы, почему Джон является одним из ближайших людей к Ее Величеству. Однако напомним, что королева Елизавета II с подросткового возраста является поклонницей верховой езды и всего, что связано с этим видом спорта. Еще с 1945 года королева Великобритании посещает королевские скачки Royal Ascot. Первого пони будущей королеве подарили, когда ей было всего 4 года. Елизавета II всегда является почетным гостем Виндзорского конного шоу.

[ + – ] Елизавета II фанатеет от лошадей с детства

Однако, недавно здоровье королевы начало ее подводить, к тому же она потянула спину, из-за чего была вынуждена отменить свое участие в ряде важных королевских мероприятий. Врачи советы отказаться от верховой езды, алкоголя, начать использовать костыли и больше отдыхать.

Напомним, что королева заявила, что будет ждать своего внука принца Гарри с семьей на Рождество. Однако позже стало известно, что герцоги Сассекские не планируют лететь в Великобританию на Рождество и назвали причину этого решения.