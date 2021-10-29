Здоровье подводит все больше. Верховая езда стала недоступна для Елизаветы II
На лошадь королева не садилась с начала сентября, однако не теряет надежды вернуться в седло.
Состояние здоровье 95-летней королевы Великобритании Елизаветы II вызывает все больше опасений, поскольку в последние недели она отменила ряд поездок и мероприятий, чего раньше никогда не делала. А теперь стало известно, что уже почти два месяца Ее Величество не катается на лошадях, хотя это всегда было одним из ее самых любимых развлечений, пишет The Sun.
На лошадь Елизавета II не садилась с начала сентября, когда находилась в своем любимом поместье Балморал в Шотландии
"Она чувствовала себя немного дискомфортно. Она обожает верховую езду, и это было частью ее ритуала на протяжении большей части ее жизни. Она была чрезвычайно разочарована тем, что не каталась верхом с начала сентября", – сообщают инсайдеры.
По их словам, королева не отказалась от спорта навсегда и намерена вернуться в седло после некоторого отдыха.
Монарх славится своей любовью к лошадям всю жизнь. Первого пони она получила в подарок, когда ей было всего 4 года. Елизавета II является почетным гостем Виндзорского конного шоу и активно наблюдает за всеми значимыми скачками, включая ежегодные соревнования и выставки в Аскоте.
Ее любовь к верховой езде также передалась следующим поколениям членов королевской семьи. Дочь королевы, принцесса Анна, стала первой королевской особой, участвовавшей в Олимпийских играх в 1976 году в Монреале. По ее стопам пошла и дочь, Зара Тиндалл, которая участвовала в Олимпийских играх 2012 года и выиграла серебряную медаль в составе сборной Великобритании по троеборью.
На прошлой неделе, после нескольких прогулок с тростью, королева отменила запланированную поездку в Северную Ирландию, чтобы отметить 100-летие страны, после того, как врачи посоветовали ей от дохнуть а на следующий день выяснилось, что монарх ночевала в больнице.
"После того, как врач посоветовал отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем для некоторых предварительных исследований, а сегодня вернулась в Виндзорский замок в обеденное время и остается в хорошем настроении", – заявили в Букингемском дворце.
26 октября утром монарх возобновила свои королевские обязанности, пообщавшись с виртуальной аудиторией из своего дома в Виндзоре. Однако позже в тот же день дворец объявил, что королева не будет присутствовать на конференции ООН по изменению климата COP26 на следующей неделе.
"Следуя совету отдыхать, королева взяла на себя только легкие обязанности в Виндзорском замке. Ее Величество с сожалением решила, что больше не поедет в Глазго для участия в вечернем приеме COP26 в понедельник, 1 ноября. Ее Величество разочарована тем, что не посетит прием, но выступит с обращением к собравшимся делегатам через записанное видеообращение", – говорится в заявлении дворца.
Напомним, на одном из последних приемов в Виндзоре королева пожала руки Биллу Гейтсу и Джиму Керри.