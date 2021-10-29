Здоровье подводит все больше. Верховая езда стала недоступна для Елизаветы II

На лошадь королева не садилась с начала сентября, однако не теряет надежды вернуться в седло.

Состояние здоровье 95-летней королевы Великобритании Елизаветы II вызывает все больше опасений, поскольку в последние недели она отменила ряд поездок и мероприятий, чего раньше никогда не делала. А теперь стало известно, что уже почти два месяца Ее Величество не катается на лошадях, хотя это всегда было одним из ее самых любимых развлечений, пишет The Sun.

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На лошадь Елизавета II не садилась с начала сентября, когда находилась в своем любимом поместье Балморал в Шотландии

"Она чувствовала себя немного дискомфортно. Она обожает верховую езду, и это было частью ее ритуала на протяжении большей части ее жизни. Она была чрезвычайно разочарована тем, что не каталась верхом с начала сентября", – сообщают инсайдеры.

По их словам, королева не отказалась от спорта навсегда и намерена вернуться в седло после некоторого отдыха.

Монарх славится своей любовью к лошадям всю жизнь. Первого пони она получила в подарок, когда ей было всего 4 года. Елизавета II является почетным гостем Виндзорского конного шоу и активно наблюдает за всеми значимыми скачками, включая ежегодные соревнования и выставки в Аскоте.

Ее любовь к верховой езде также передалась следующим поколениям членов королевской семьи. Дочь королевы, принцесса Анна, стала первой королевской особой, участвовавшей в Олимпийских играх в 1976 году в Монреале. По ее стопам пошла и дочь, Зара Тиндалл, которая участвовала в Олимпийских играх 2012 года и выиграла серебряную медаль в составе сборной Великобритании по троеборью.

[ + – ] Королеве всю жизнь любила верховую езду и все еще надеется вернуться в седло

На прошлой неделе, после нескольких прогулок с тростью, королева отменила запланированную поездку в Северную Ирландию, чтобы отметить 100-летие страны, после того, как врачи посоветовали ей от дохнуть а на следующий день выяснилось, что монарх ночевала в больнице.

"После того, как врач посоветовал отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем ​​для некоторых предварительных исследований, а сегодня вернулась в Виндзорский замок в обеденное время и остается в хорошем настроении", – заявили в Букингемском дворце.

26 октября утром монарх возобновила свои королевские обязанности, пообщавшись с виртуальной аудиторией из своего дома в Виндзоре. Однако позже в тот же день дворец объявил, что королева не будет присутствовать на конференции ООН по изменению климата COP26 на следующей неделе.

"Следуя совету отдыхать, королева взяла на себя только легкие обязанности в Виндзорском замке. Ее Величество с сожалением решила, что больше не поедет в Глазго для участия в вечернем приеме COP26 в понедельник, 1 ноября. Ее Величество разочарована тем, что не посетит прием, но выступит с обращением к собравшимся делегатам через записанное видеообращение", – говорится в заявлении дворца.

Напомним, на одном из последних приемов в Виндзоре королева пожала руки Биллу Гейтсу и Джиму Керри.