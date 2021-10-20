Елизавета II пожала руку Биллу Гейтсу (видео)

Королева дала прием в честь участников Всемирного инвестиционного саммита.

95-летняя королева Великобритании Елизавета II впервые за долгое время устроила прием в Виндзорском замке, где собрались известные предприниматели, политики и другие влиятельные бизнес-лидеры, приехавшие на Всемирный инвестиционный саммит, который проходит в Лондоне. Фото и видео мероприятия появились на странице королевы в Twitter.

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Несмотря на повышенный риск от посещений мест с большим скоплением народа, монарх лично вышла поприветствовать гостей, среди которых были прилетевшие из США бизнесмен и филантроп Билл Гейтс и спецпредставитель президента США по климату Джон Керри, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и многие другие. Елизавета II пожала руку заокеанским гостям.

Вместе с королевой присутствующих приветствовали принц Чарльз и его сын, принц Уильям, а также герцог и герцогиня Глостерские. Они общались с гостями, шутили и пили вино. Правда, Елизавета II удержалась от употребления спиртного, поскольку недавно врачи порекомендовали ей не делать этого, чтобы не навредить здоровью и во всеоружии встретить свой платиновый юбилей на троне.

"Глобальный инвестиционный саммит проходит в преддверии участия королевской семьи в мероприятиях в Глазго, посвященных конференции ООН по изменению климата COP26 в ноябре. Он призван продемонстрировать лучшие британские инновации и подчеркнуть роль Великобритании в зеленых инвестициях и чистых технологиях", – сообщается в королевском аккаунте в соцсети.

Отметим, что к гостям монарх вышла без трости, с которой ее несколькими днями ранее заметили на прогулке.