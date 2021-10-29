Здоров'я підводить дедалі більше. Верхова їзда стала недоступною для Єлизавети II

На коня королева не сідала з початку вересня, проте не втрачає надії повернутися в сідло.

Стан здоров'я 95-річної королеви Великобританії Єлизавети II викликає дедалі більше побоювань, оскільки останніми тижнями вона скасувала низку поїздок і заходів, чого раніше ніколи не робила. А тепер стало відомо, що вже майже два місяці Її Величність не катається на конях, хоча це завжди було однією з її найулюбленіших розваг, пише The Sun.

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На коня Єлизавета II не сідала з початку вересня, коли перебувала у своєму улюбленому маєтку Балморал у Шотландії.

"Вона почувалася трохи дискомфортно. Вона обожнює верхову їзду, і це було частиною її ритуалу протягом більшої частини її життя. Вона була надзвичайно розчарована тим, що не каталася верхи з початку вересня", — повідомляють інсайдери.

За їхніми словами, королева не відмовилася від спорту назавжди та має намір повернутись у сідло після деякого відпочинку.

Монарх славиться своєю любов'ю до коней усе життя. Першого поні вона отримала в подарунок, коли їй було лише 4 роки. Єлизавета II є почесним гостем Віндзорського кінного шоу й активно спостерігає за всіма значними перегонами, включаючи щорічні змагання та виставки в Аскоті.

Її любов до верхової їзди також передалася наступним поколінням членів королівської сім'ї. Дочка королеви, принцеса Анна, стала першою королівською особою, яка брала участь в Олімпійських іграх 1976 року в Монреалі. Її стопами пішла й дочка, Зара Тіндалл, яка брала участь в Олімпійських іграх 2012 року та виграла срібну медаль у складі збірної Великобританії з триборства.

[ + – ] Королева все життя любила верхову їзду й усе ще сподівається повернутися в сідло

Минулого тижня, після кількох прогулянок із палицею, королева скасувала заплановану поїздку до Північної Ірландії, щоб відзначити 100-річчя країни, після того, як лікарі порадили їй відпочити, а наступного дня з'ясувалося, що монарх ночувала в лікарні.

"Після того, як лікар порадив відпочити протягом кількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для деяких попередніх досліджень, а сьогодні повернулася до Віндзорського замку в обідній час і залишається в хорошому настрої", — заявили в Букінгемському палаці.

26 жовтня вранці монарх відновила свої королівські обов'язки, поспілкувавшись із віртуальною аудиторією зі свого будинку у Віндзорі. Однак пізніше того ж дня палац оголосив, що королева не буде присутня на конференції ООН зі зміни клімату COP26 наступного тижня.

"Слідуючи пораді відпочивати, королева взяла на себе лише легкі обов'язки у Віндзорському замку. Її Величність із жалем вирішила, що більше не поїде до Глазго для участі у вечірньому прийомі COP26 у понеділок, 1 листопада. Її Величність розчарована тим, що не відвідає прийом, але звернеться до присутніх делегатів через записане відеозвернення", – йдеться в заяві палацу.

Нагадаємо, на одному з останніх прийомів у Віндзорі королева потисла руки Біллу Гейтсу та Джиму Керрі.