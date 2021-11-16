Меган Маркл и принц Гарри не прилетят к королеве на Рождество: названа причина

Королева ждала, что принц Гарри найдет время, чтобы прилететь с семьей в Великобританию и всем вместе провести праздники.

Несмотря на то, что здоровье британской королевы вызывает все возрастающую тревогу у ее подданных, а сама монарх не оставляет надежды на это рождество увидеть своих правнуков Арчи и Лилибет, которые вместе с родителями, Меган Маркл и принцем Гарри живут в США, герцоги Сассекские дали понять, что они не прилетят в Великобританию на праздники, пишет Еxpress.

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Королевская семья с 1988 года традиционно проводит вместе рождественский период в Сандрингеме. Для королевы это Рождество будет первым, когда она встретит праздники без супруга принца Филиппа, умершего в апреле.

По словам писателя Стюарта Пирса, рассказавшего на канале Royally US о рождественских планах Сассексов, Меган и Гарри не прилетят к королеве "из-за собственных договоренностей".

"Они очень, очень заняты следующим проектом или серией проектов, потому что там много всего происходит", – заявил он.

"Конечно, вся остальная семья соберется вместе, чтобы увидеть королеву в Сандрингеме, особенно потому, что Филиппа там больше не будет. Это будет тяжелое Рождество, другое Рождество", – добавил Пирс.

Писатель признался, что считает Елизавету II "совершенно необычной" из-за того, что она, несмотря на личную трагедию, продолжает соблюдать семейные традиции и демонстрирует всем, как преодолеть жалость к себе.

Королева была замечена в Сандрингеме на прошлой неделе. Она провела там пять дней, после чего вернулась в Виндзор на вертолете. Как стало известно, она осталась без четырех сотрудников, проработавших в Сандрингеме много лет. Одна из помощниц королевы вышла на пенсию, еще трое уволились. Причины их ухода не называют.

Впервые за 22 года монарх пропустила День поминовения. По словам врачей, она якобы потянула спину, поэтому ей рекомендовали воздержаться от публичных мероприятий. На Национальной службе памяти у военного мемориала Кенотаф в Лондоне вместо нее были Камилла, герцогиня Корнуоллская, Кейт Миддлтон и Софи Уэссекская.