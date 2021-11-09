Елизавета II сменила Jaguar на вертолет и вернулась в Виндзор после посещения Сандрингема

В Сандрингеме королева провела пять дней. Туда она прилетела на своем вертолете, он же доставил монарха обратно в Виндзорский замок.

95-летняя королева Великобритании, которая последние две недели провела на отдыхе в Сандрингеме по настоянию врачей, вернулась в Виндзорский замок, прилетев туда на вертолете, сообщает Daily Mail.

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Монарха сфотографировали взлетающей на вертолете Sikorsky S76C, известном как The Queen's Helicopter Flight, утром во вторник, 9 ноября, через пять дней после того как она прибыла в свое загородное поместье в Норфолке. Пока воздушное судно находилось в Сандрингеме, был введен режим Notam, временно запрещающий любые другие полеты в этом районе.

[ + – ] Вертолет британской королевы Sikorsky S76C Фото: Em/Twitter

За те дни, что королева провела в Сандрингеме, ее не раз замечали за рулем авто Range Rover A-Bio Sdv8, а также она посетила лесную ферму, куда обычно приезжала с мужем, принцем Филиппом, который умер в апреле этого года.

Врачи допустили ее к короткому перелету на вертолете при условии, что она будет продолжать отдыхать. Королева вернулась в Виндзорский замок, где до воскресенья намерена соблюдать предписания врачей относительно активности.

[ + – ] Королева Елизавета II возвращается из Сандрингэма в Виндзор Фото: Daily Mail

По информации Букингемского дворца, она "твердо намерена" посетить 14 ноября ежегодную службу возложения венков в Кенотафе (Уайтхолл), чтобы почтить память погибших на войне британцев. Это мероприятие является одним из самых важных для королевы в ее ежегодном календаре. Его посещение будет первым появлением монарха на публике после 19 октября, когда она устроила прием в Виндзорском замке для делегатов Всемирного инвестиционного саммита.

Две недели назад королева отменила запланированный визит на конференцию по изменению климата COP26 в Глазго и вместо этого записала видеообращение из Виндзора, которое было показано мировым лидерам. Это связано с тем, что врачи опасаются за здоровье монарха и порекомендовали ей избегать массовых мероприятий, а также взять отдых на пару недель.

Тем не менее, королева настроена на активную деятельность в ближайшие месяцы. Она полна решимости принять свою семью в Сандрингеме на Рождество в этом году после того, как пандемия вынудила их отказаться от прошлогоднего мероприятия.

Напомним, недавно стало известно, что королева была госпитализирована "для обследования", после чего ей пришлось отменить свое участие в нескольких мероприятиях. Вместо нее на климатическом саммите в Глазго, например, были ее старшие сын и внук со своими супругами. После ухода на "каникулы" королеву заметили в Виндзоре за рулем Jaguar, который она, несмотря на почтенный возраст, водит сама.