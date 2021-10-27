Пропустит саммит. Состояние Елизаветы II становится все хуже

Также королева не будет выгуливать своих собак. Врачи посоветовали ей не перетруждаться

Королева Великобритании Елизавета пропустит Климатический саммит в Глазго, который стартует 1 ноября. Она должна была присутствовать на приеме и выступить с речью на конференции, но теперь ее заменят принцы Чарльз и Уильям с супругами. Об этом сообщает Daily Mail.

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Решение пропустить саммит стало весьма неожиданным. 95-летняя королева сообщила, что запишет видеообращение, которое и будет транслировать на конференции.

"Следуя советам врачей, королева взяла на себя легкие обязанности. Ее Величество с сожалением приняла решение, что не поедет в Глазго, чтобы присутствовать на вечернем приеме Климатического саммита в Глазго. Ее Величество разочарована тем, что не посетит прием, но выступит с обращением к собравшимся делегатам через записанное видеообращение", — сообщил представитель королевы.

[ + – ] Королева Елизавета за работой в Виндзорском замке Фото: The Royal Family/Twitter

Источник в Букингемском дворце сообщил, что это "всего лишь разумная мера предосторожности": врачи не рекомендуют Елизавете совершать 800-мильную поездку в Шотландию вскоре после того, как она вернулась из госпиталя, куда попала по неизвестной причине.

Также на прошлой неделе она отменила поездку в Северную Ирландию. А до этого появилась на публике с тростью, что заставило СМИ озаботится ее состоянием ее здоровья. Еще одним тревожным сигналом стал тот факт, что королева целую неделю не выгуливала своих собак. Это делали ее помощники. Елизавета обожает своих питомцев, и прогулка с ними – ее обычный каждодневный ритуал. Сейчас у королевы два щенка корги и дорги (помесь корги и таксы) по имени Кэнди.

Семья и друзья считают, что именно эти прогулки оказывали самое благотворное влияние на состояние здоровья королевы долгие годы.

Она недавно была госпитализирована в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне для "предварительного обследования".

Во вторник королева вернулась на работу в Виндзорский замок. Она уже приветствовала по видеосвязи нового корейского посла Ганна Кима, который находился в Букингемском дворце и побеседовала с новым послом Швейцарии Маркусом Лейтнером.

[ + – ] Онлайн-встреча королевы с послом Ганном Кимом Фото: The Royal Family/Twitter

Джо Литтл, управляющий редактор журнала Majesty, сказал, что осенний график королевы был весьма загруженным, но так не может продолжаться вечно.

"Ее Величеству нужно напоминать время от времени, что ей уже 95 лет и она уже не может выполнять так много функций, как это было 10, или 20 лет назад", — заявил Литтл.

К слову, ранее стало известно, что Климатический саммит пропустит и Си Цзиньпин – китайский лидер, страна которого сейчас считается одним из крупнейших загрязнителей планеты.