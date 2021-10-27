Пропустить саміт. Стан Єлизавети II стає дедалі гіршим

Також королева не вигулюватиме своїх собак. Лікарі порадили їй не перевантажуватися.

Королева Великобританії Єлизавета пропустить Кліматичний саміт у Глазго, який стартує 1 листопада. Вона мала бути на прийомі та виступити з промовою на конференції, але тепер її замінять принци Чарльз і Вільям із подружжям. Про це повідомляє Daily Mail.

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Рішення пропустити саміт стало дуже несподіваним. 95-річна королева повідомила, що запише відеозвернення, яке й транслюватиме на конференції.

"Дотримуючись порад лікарів, королева взяла на себе легкі обов'язки. Її Величність із жалем ухвалила рішення, що не поїде в Глазго, щоб бути присутньою на вечірньому прийомі Кліматичного саміту в Глазго. Її Величність розчарована тим, що не відвідає прийом, але звернеться до делегатів, що зібралися, через записане відеозвернення", — повідомив представник королеви.

[ + – ] Королева Єлизавета за роботою у Віндзорському замку Фото: The Royal Family/Twitter

Джерело в Букінгемському палаці повідомило, що це "лише розумний запобіжний захід": лікарі не рекомендують Єлизаветі здійснювати 800-мильну поїздку до Шотландії незабаром після того, як вона повернулася зі шпиталю, куди потрапила з невідомої причини.

Також минулого тижня вона скасувала поїздку до Північної Ірландії. А до цього з'явилася на публіці з палицею, що змусило ЗМІ перейматися станом її здоров'я. Ще одним тривожним сигналом став той факт, що королева цілий тиждень не вигулювала своїх собак. Це робили її помічники. Єлизавета обожнює своїх вихованців, і прогулянка з ними — її традиційний щоденний обряд. Зараз у королеви два цуценяти коргі та доргі (помісь коргі й такси) на ім'я Кенді.

Сім'я та друзі вважають, що саме ці прогулянки найпозитивніше впливали на стан здоров'я королеви довгі роки.

Вона нещодавно була госпіталізована до лікарні короля Едуарда VII у Лондоні для "попереднього обстеження".

У вівторок королева повернулася на роботу до Віндзорського замку. Вона вже вітала через відеозв'язок нового корейського посла Ганна Кіма, який перебував у Букінгемському палаці та поспілкувалася з новим послом Швейцарії Маркусом Лейтнером.

[ + – ] Онлайн-зустріч королеви з послом Ганном Кімом Фото: The Royal Family/Twitter

Джо Літтл, керівний редактор журналу Majesty, сказав, що осінній графік королеви був дуже завантаженим, але так не може тривати вічно.

"Її Величності потрібно нагадувати час від часу, що їй уже 95 років і вона вже не може виконувати так багато функцій, як це було 10, або 20 років тому", — заявив Літтл.

До речі, раніше стало відомо, що Кліматичний саміт пропустить і Сі Цзіньпін — китайський лідер, країна якого зараз вважається одним із найбільших забруднювачів планети.