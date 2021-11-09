Єлизавета II змінила Jaguar на вертоліт і повернулася до Віндзора після відвідин Сандрінгема

У Сандрінгемі королева провела п'ять днів. Туди вона прилетіла на своєму гелікоптері, він же доставив монарха назад у Віндзорський замок.

95-річна королева Великобританії, яка останні два тижні провела на відпочинку в Сандрінгемі за наполяганням лікарів, повернулася до Віндзорського замку, прилетівши туди на вертольоті, повідомляє Daily Mail.

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Монарха сфотографували Sikorsky S76C, коли вона злітала на гелікоптері, відомому як The Queen's Helicopter Flight, уранці у вівторок, 9 листопада, через п'ять днів після того, як вона прибула до свого заміського маєтку в Норфолку. Поки повітряне судно перебувало в Сандрінгемі, було введено режим Notam, який тимчасово забороняв будь-які інші польоти в цьому районі.

[ + – ] Вертоліт британської королеви Sikorsky S76C Фото: Em/Twitter

За ті дні, що королева провела в Сандрінгемі, її не раз помічали за кермом авто Range Rover A-Bio Sdv8, а також вона відвідала лісову ферму, куди зазвичай приїжджала з чоловіком, принцом Філіпом, який помер у квітні цього року.

Лікарі допустили її до короткого перельоту на гелікоптері за умови, що вона продовжуватиме відпочивати. Королева повернулася до Віндзорського замку, де до неділі має намір дотримуватися настанов лікарів щодо активності.

[ + – ] Королева Єлизавета II повертається з Сандрінгема до Віндзора Фото: Daily Mail

За інформацією Букінгемського палацу, вона "має намір" відвідати 14 листопада щорічну службу покладання вінків у Кенотафі (Вайтголл), щоб ушанувати пам'ять загиблих на війні британців. Цей захід є одним із найважливіших для королеви в її щорічному календарі. Його відвідування буде першою появою монарха на публіці після 19 жовтня, коли вона влаштувала прийом у Віндзорському замку для делегатів Світового інвестиційного саміту.

Два тижні тому королева скасувала запланований візит на конференцію зі зміни клімату COP26 у Глазго й натомість записала відеозвернення з Віндзора, яке було показано світовим лідерам. Це пов'язано з тим, що лікарі побоюються за здоров'я монарха та порекомендували їй уникати масових заходів, а також взяти відпочинок на кілька тижнів.

Тим не менш, королева налаштована на активну діяльність у найближчі місяці. Вона сповнена рішучості прийняти свою сім'ю в Сандрінгемі на Різдво цього року після того, як пандемія змусила їх відмовитися від минулорічного заходу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що королева була госпіталізована "для обстеження", після чого їй довелося скасувати свою участь у кількох заходах. Замість неї на кліматичному саміті в Глазго, наприклад, були її старші син і онук зі своїми подружжями. Після відходу на "канікули" королеву помітили у Віндзорі за кермом Jaguar, який вона, незважаючи на поважний вік, водить сама.