"Виконує поради лікарів". Борис Джонсон розповів про стан Єлизавети ІІ

Британська королева перебуває у хорошій формі, але погодилася відпочити від зустрічей та поїздок. Усі питання вирішуються віртуально.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів про стан здоров'я королеви Єлизавети II, яку нещодавно було госпіталізовано. Його слова передає The Guardian.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Як повідомив Борис Джонсон, він щосереди розмовляє з Єлизаветою II, і не пропустив бесіду цього тижня. За словами прем'єра, 95-річна королева перебуває "в дуже хорошій формі", проте медики побоюються за її здоров'я, а тому порадили їй як мінімум на два тижні відкласти всі офіційні зустрічі.

"Їй просто потрібно виконувати поради своїх лікарів і трохи відпочити, і я думаю, що це важливо. Вся країна бажає їй всього найкращого", — підкреслив чиновник.

Букінгемський палац у п'ятницю повідомив, що королева проводитиме "віртуальні зустрічі" найближчі два тижні. У цей час вона пропустить виїзні заходи, такі як Фестиваль пам'яті в Альберт-холі та поминальне недільне богослужіння. Королівський кореспондент ВВС Джонні Даймон стверджує, що причина не в хворобі, а у втомі.

У п'ятницю, 29 жовтня, джерело у палаці повідомило ЗМІ, що медична бригада Єлизавети II вживає "розумних запобіжних заходів", а сама вона зберігає "хороший настрій" і продовжує виконувати легкі обов'язки. Повідомляється також, що її величність того ж дня записала промову для 26-ї конференції ООН зі зміни клімату (COP26) у Глазго, яку змушена пропустити через стан здоров'я. Її звернення мають показати під час заходу.

Раніше стало відомо, що принци Чарльз та Вільям замінять Єлизавету II на кліматичній конференції ООН. Лікарі порадили королеві утриматися від поїздки завдовжки 800 миль після того, як вона провела ніч у лікарні. Крім того, Єлизавета II скасувала поїздку до Північної Ірландії і давно не вигулювала своїх собак, доручивши їх помічникам.

Писали також, що через проблеми зі здоров'ям королева Єлизавета II більше не може їздити верхи. Вона не сідала на коня з початку вересня, хоча це одне та її улюблених занять. За словами джерел, королева ще сподівається повернутися в сідло через деякий час.