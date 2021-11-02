Королеву Єлизавету II помітили за кермом Jaguar

Монарх взяла відпустку за порадою лікарів і на якийсь час відійшла від виконання офіційних обов'язків.

95-річна королева Великобританії Єлизавета II, яка, за порадою лікарів, пішла у коротку відпустку від виконання своїх обов'язків, була помічена за кермом зеленого автомобіля Jaguar у Віндзорі, пишуть іноЗМІ.

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Монарха сфотографували у сонцезахисних окулярах і хустці, коли вона їхала в машині територією Віндзорського замку. Це сталося після того, як преса написала, що здоров'я монарха викликає побоювання.

[ + – ] Королева Єлизавета за кермом

Королева "неохоче" взяла кілька вихідних зі своїх королівських обов'язків наприкінці минулого місяця та скасувала заплановану поїздку до Північної Ірландії. Представник Єлизавети II повідомив, що 20 жовтня вона вирушила до лікарні, а вдень пізніше повернулася у Віндзор.

Згідно із заявою Букінгемського палацу, 29 жовтня лікарі порадили їй відпочити як мінімум два тижні та займатися лише легкою діяльністю.

"Лікарі повідомили, що Її Величність може продовжувати виконувати легкі офісні обов'язки протягом цього часу, враховуючи відеоспілкування, але не здійснювати жодних офіційних візитів", — йдеться у заяві.

За словами британського історика Ендрю Робертса, перша поїздка королеви до лікарні минулого місяця також призвела до того, що лікарі рекомендували їй внести зміни до свого розпорядку дня, наприклад, відмовитися від фірмового вечірнього коктейлю Дубонне.

Вона також була змушена пропустити саміт ООН із клімату COP 26 у Глазго (Шотландія), який розпочався у понеділок, 1 листопада. Замість неї були присутні принц Чарльз і принц Вільям із подружжям.

Через проблеми зі здоров'ям королева вже два місяці не може дозволити собі кататися на конях.