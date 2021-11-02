Королеву Елизавету II заметили за рулем Jaguar

Монарх взяла отпуск по совету врачей и на время отошла от исполнения официальных обязанностей.

95-летняя королева Великобритании Елизавета II, которая, по совету врачей, ушла в короткий отпуск от выполнения своих обязанностей, была замечена за рулем зеленого автомобиля Jaguar в Виндзоре, пишут иноСМИ.

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Монарха сфотографировали в солнцезащитных очках и платке, когда она ехала в машине по территории Виндзорского замка. Это произошло после того, как пресса написала о том, что здоровье монарха вызывает опасения.

[ + – ] Королева Елизавета за рулем

Королева "неохотно" взяла несколько выходных из своих королевских обязанностей в конце прошлого месяца и отменила запланированную поездку в Северную Ирландию. Представитель Елизаветы II сообщил, что 20 октября она отправилась в больницу, а днем ​​позже вернулась в Виндзор.

Согласно заявлению Букингемского дворца, 29 октября врачи посоветовали ей отдохнуть как минимум две недели и заниматься только легкой деятельностью.

"Врачи сообщили, что Ее Величество может продолжать выполнять легкие офисные обязанности в течение этого времени, включая видеообщение, но не совершать никаких официальных визитов", – говорится в заявлении.

По словам британского историка Эндрю Робертса, первая поездка королевы в больницу в прошлом месяце также привела к тому, что врачи рекомендовали ей внести изменения в свой распорядок дня, например, отказаться от фирменного вечернего коктейля Дубонне.

Она также была вынуждена пропустить саммит ООН по климату COP 26 в Глазго (Шотландия), который начался в понедельник, 1 ноября. Вместо нее там присутствовали принц Чарльз и принц Уильям с супругами.

Из-за проблем со здоровьем королева уже два месяца не может позволить себе кататься на лошадях.