Єлизавета II провела першу зустріч за останній місяць на тлі чуток про її погіршення стану

У Віндзорському палаці королева зустрілася з генералом сером Ніком Картером, який наприкінці листопада йде у відставку.

95-річна королева Єлизавета II, яка через проблеми зі здоров'ям пропустила низку урочистих заходів, вперше за останній місяць провела аудієнцію у Віндзорському замку, повідомляється на сторінці королівської родини в Instagram.

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Монарх зустрілася з генералом сером Ніком Картером, начальником штабу оборони. Вона приймала його в Дубовій кімнаті замку і виглядала веселою. Королева була одягнена в сукню із зелено-чорно-оранжево-білим квітковим принтом, а її образ доповнювало незмінне перлове кольє.

Картер йде зі своєї посади наприкінці місяця, тому королева вирішила зустрітися з ним та особисто подякувати за вірну службу і потиснути йому руку.

[ + – ] Королева Великобританії та генерал сер Нік Картер

Перед зустріччю із сером Ніком королева провела ще одну зустріч із командуванням Королівської шотландської драгунської гвардії за допомогою відеозв'язку, повідомив Букінгемський палац.

Востаннє королеву бачили на публіці 19 жовтня, коли вона влаштовувала прийом із нагоди глобального інвестиційного саміту у Віндзорі.

Наступного дня вона потрапила до лікарні короля Едуарда VII у центрі Лондона, де вперше за останні вісім років провела ніч.

Радники королеви скасували її заплановану дводенну поїздку до Північної Ірландії того ж дня, а через тиждень така ж доля спіткала і поїздку королеви в Глазго на саміт щодо клімату COP26.

Минулого тижня Єлизавета II провела особисту зустріч із прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, проте жодного фото у ЗМІ не потрапило.

Здоров'я королеви, що похитнулося, змусило сина, принца Чарльза, й інших членів монаршої родини підтримати її, взявши на себе додаткові обов'язки. Так, принц Уельський і герцогиня Корнуольська цього тижня відвідують Йорданію та Єгипет, ставши першими членами королівської родини, які здійснили великий закордонний тур із початку пандемії COVID-19.

На Національній службі пам'яті біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні королеву представляли Камілла, дружина принца Чарльза, герцогиня Кембриджська Кетрін та Софі Уессекська. Щодо монарха, то Єлизавета II не змогла там бути через проблеми зі спиною.

У середу, 17 листопада, королева Єлизавета звернулася до нації, зазначивши, що дуже шкодує, що через самопочуття вперше за 51 рік пропустила Генеральний Синод.