Національні збори церкви Англії вперше за всю історію правління Єлизавети пройшли без її участі

Учора, 16 листопада, королева Єлизавета II знову скасувала захід через погіршення стану здоров’я. Уперше за 51-річну історію існування Генеральний Синод пройшов без участі королеви. 95-річного монарха представляв її молодший син принц Едвард, який мав приєднатися до неї на церемонії. "Ніхто не шкодує про відсутність королеви сьогодні так глибоко, як Її Величність", – додає джерело РеорІе.

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Минулого тижня королева потягнула спину. Через що вже пропустила низку важливих публічних заходів. Зокрема день пам’яті загиблих у війнах за Британію, де її замінила дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон. Герцогиня Кембриджська повторила образ покійної принцеси Діани з повністю чорного вбрання та символу пам'яті загиблих у формі маку.

[ + – ] Кейт Міддлтон на заході до Дня пам'яті Фото: Getty Images

Раніше лікарі вже турбувалися станом здоров'я королеви. Їй радили менше відвідувати публічні заходи, почати користуватися милицями, відмовитися від верхової їзди та утриматися від вживання алкоголю, зокрема мартіні.

"Тяжко повірити, що пройшло понад 50 років з тих пір, як ми з принцом Філіпом були присутні на першому засіданні Генерального Синоду", — зазначила королева у своїй заяві, про що пише People. Нагадаємо, що чоловік королеви Єлизавети, принц Філіп, помер 9 квітня цього року у віці 99 років. Усього 2-х місяців не вистачило принцу, аби відсвяткувати своє сторіччя.

[ + – ] Королева Єлизавета та принц Філіп Фото: Dailymail.co.uk

"Ніхто з нас не може уповільнити хід часу", — із сумом підсумувала королева Єлизавета II.

Раніше ми повідомляли, що королева чекає на свого онука принца Гаррі з його сім'єю на Різдво. Адже при дворі завжди була традиція проводити різдвяні свята всією родиною.

Проте, герцоги Сассекські відмовилися летіти із США в Британію і назвали причину такого вчинку.