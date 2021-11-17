Все более тревожно. Королева Елизавета II сделала заявление после своей травмы

Национальное собрание церкви Англии впервые за всю историю правления Елизаветы прошло без ее участия

Вчера, 16 ноября, королева Елизавета II снова отменила мероприятие из-за ухудшения состояния здоровья. Впервые за 51-летнюю историю существования Генеральный Синод прошел без участия королевы. 95-летнего монарха представлял ее младший сын принц Эдвард, который должен был присоединиться к ней на церемонии. "Никто не жалеет об отсутствии королевы сегодня так глубоко, как Ее Величество", – добавляет источник Рeople.

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На прошлой неделе королева потянула спину, из-за чего уже пропустила ряд важных публичных мероприятий. В частности, день памяти погибших в войнах за Британию, где ее заменила жена принца Уильяма Кейт Миддлтон. В тот день герцогиня Кембриджская повторила образ покойной принцессы Дианы наряд total black, который дополнила символом памяти погибших — маком в петлице.

[ + – ] Кейт Миддлтон на Дне Памяти павших Фото: Getty Images

Ранее врачи уже были обеспокоены состоянием здоровья королевы. Ей рекомендовали реже посещать публичные мероприятия, начать пользоваться костылями, отказаться от верховой езды и воздержаться от употребления алкоголя, в частности мартини.

"Трудно поверить, что прошло более 50 лет с тех пор, как мы с принцем Филиппом присутствовали на первом заседании Генерального Синода", — отметила королева в своем заявлении, о чем пишет People. Напомним, что муж королевы Елизаветы, принц Филипп, скончался 9 апреля этого года в возрасте 99 лет. Всего 2-х месяцев не хватило принцу, чтобы отпраздновать свое столетие.

[ + – ] Королева Елизавета и принц Филипп Фото: Dailymail.co.uk

"Никто из нас не может замедлить ход времени", — с грустью подытожила королева Елизавета II.

Ранее мы сообщали, что королева ждет своего внука принца Гарри с его семьей на Рождество. Ведь при дворе всегда была традиция проводить рождественские праздники всей семьей.

Однако герцоги Сассекские отказались лететь из США в Британию и назвали причину такого поступка.