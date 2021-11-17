Елизавета II провела первую встречу за последний месяц на фоне слухов о ее ухудшающемся состоянии

В Виндзорском дворце королева встретилась с генералом сэром Ником Картером, который в конце ноября уходит в отставку.

95-летняя королева Елизавета II, которая из-за проблем со здоровьем пропустила ряд торжественных мероприятий, впервые за последний месяц провела аудиенцию в Виндзорском замке, сообщается на странице королевской семьи Instagram.

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Монарх встретилась генералом сэром Ником Картером, начальником штаба обороны. Она принимала его в Дубовой комнате замка и выглядела веселой. Королева была одета в платье с зелено-черно-оранжево-белым цветочным принтом, а ее образ дополняло неизменное жемчужное колье.

Картер уходит со своей должности в конце месяца, поэтому королева решила встретиться с ним и лично поблагодарить за верную службу и пожать ему руку.

[ + – ] Королева Великобритании и генерал сэр Ник Картер

Перед встречей с сэром Ником королева провела еще одну встречу с командованием Королевской шотландской драгунской гвардии по видеосвязи, сообщил Букингемский дворец.

Последний раз королеву видели на публике 19 октября, когда она устраивала прием по случаю глобального инвестиционного саммита в Виндзоре.

На следующий день она попала в больницу короля Эдуарда VII в центре Лондона, где впервые за последние восемь лет провела ночь.

Советники королевы отменили ее запланированную двухдневную поездку в Северную Ирландию в тот же день, а неделю спустя та же участь постигла и поездку королевы в Глазго на саммит по климату COP26.

На прошлой неделе Елизавета II провела личную встречу с премьер-министром Борисом Джонсоном, однако ни одного фото в СМИ не попало.

Пошатнувшееся здоровье королевы заставило сына, принца Чарльза, и других членов монаршей семьи поддержать ее, взяв на себя дополнительные обязанности. Так, принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская на этой неделе посещают Иорданию и Египет, став первыми членами королевской семьи, совершившими крупный заграничный тур с начала пандемии COVID-19.

На Национальной службе памяти у военного мемориала Кенотаф в Лондоне королеву представляли Камилла, жена принца Чарльза, герцогиня Кембриджская Кэтрин и Софи Уэссекская. Что касается монарха, то Елизавета II не смогла там присутствовать из-за проблем со спиной.

В среду, 17 ноября, королева Елизавета обратилась к нации, отметив, что очень сожалеет, что из-за самочувствия впервые за 51 год пропустила Генеральный Синод.