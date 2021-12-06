Второй тяжелый удар за год. Елизавета II потеряла близкую подругу

Герцогиня Графтонская служила королеве 69 лет и оставалась ее самой преданной фрейлиной до последнего дня жизни. Ей был 101 год.

Анна Фортуна ФицРой, герцогиня Графтонская, хозяйка Мантий королевы и ее старшая фрейлина, скончалась в возрасте 101 год, сообщает Daily Mail.

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Герцогиня Графтон служила королеве с самого первого дня ее коронации и была одной из ее самых близких и преданных подруг. Елизавета II даже крестила третьего ребенка фрейлины, дочь Вирджинию Мэри Элизабет, в 1954 году.

Анна Фортуна Смит родилась 24 февраля 1920 года в аристократической семье баронов, финансистов и представителей банковской династии Smith’s Bank of Nottingham. Финучреждение было основано в 1658 году Томасом Смитом. В 1946 году Анна вышла замуж за 11-го герцога Графтона Хью ФицРоя, которому родила пятерых детей: двух сыновей и троих дочерей. В 2011 году герцогиня овдовела.

[ + – ] Анна Фортуна ФицРой Фото: Википедия

Впервые Анна присоединилась к королевскому двору в 1953 году, в год коронации Елизаветы II, в качестве дамы опочивальни. В 1967 году она стала правительницей гардеробной королевы. Герцогиня Графтонская была одной из двух Хозяек мантий во время правления королевы, раньше она отвечала за одежду и украшения монарха. До нее должность Хозяйки мантии занимала Мэри Кавендиш, вдовствующая герцогиня Девонширская, выполняя эти обязанности с 1953 по 1967 год.

Во время службы в Букингемском дворце она дежурила на всех самых важных королевских мероприятиях, включая государственные визиты и открытие парламента. Ее роль также включала в себя общую ответственность за туалеты придворных дам – ​​друзей и помощников королевы.

[ + – ] Герцогиня Графтонская (в центре) сопровождала королеву во всех поездках Фото: Getty Images

Герцогиня Графтонская была награждена Королевским Викторианским орденом (командор) на Новогодних праздниках 1965 года, позже повышенная до Дамы-Командора на Новогодних праздниках 1970 года и Большого Креста Дамы в День рождения королевы 1980 года.

[ + – ] Елизавета II была крестной матерью дочери герцогини Графтонской Фото: Getty Images

До самой смерти герцогиня оставалась самой верной подругой Елизаветы II, и ее уход стал для королевы не меньшим ударом, чем Мэгзит в прошлом году и смерть мужа, принца Филиппа, которого не стало 9 апреля этого года.

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