Королева напугана. Елизавета II выдвинула требование принцу Уильяму из-за страха за его жизнь

Королева "не может спать по ночам" из-за того, что принц Уильям с супругой и детьми летают на вертолете в непогоду.

95-летняя британская королева Елизавета II "несколько раз беседовала" с 39-летним Уильямом, требуя от него "прекратить летать самому, особенно в непогоду" на фоне опасений, что несчастный случай может угрожать линии преемственности, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники, близкие к монарху.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

"Ее Величество сказала близким друзьям и придворным, что хотела бы, чтобы Уильям перестал летать, особенно в плохую погоду, поскольку вертолеты – не самый безопасный вид транспорта. Это не дает королеве спать по ночам, и она, по понятным причинам, очень обеспокоена. Она знает, что Уильям – способный пилот, но думает, что все пятеро (Уильям, Кейт и трое их детей) рискуют, продолжая летать вместе, и не может представить, что произойдет. Это вызвало бы конституционный кризис", – цитирует издание слова инсайдера.

Королева сказала Уильяму, что обеспокоена тем, что, каким бы хорошим он ни был как пилот, плохая погода и несчастные случаи могут случиться в любой момент. Сейчас она очень довольна тем, как старший внук и его жена ведут себя, и спокойна за будущее монархии.

[ + – ] Королевский протокол раньше запрещал наследникам престола летать одним рейсом Фото: Фото: marieclaire.ru

"Она думает, что будущее у них у руля после Чарльза светлое, но если с ним и его семьей что-то случится, то об этом придется забыть", – добавил источник.

До 2013 года, согласно королевскому протоколу, двум наследникам престола летать вместе категорически запрещалось, чтобы в случае аварии и гибели кого-то из них остался тот, кто станет следующим монархом. Но эти правила были смягчены с момента рождения детей Уильяма, что позволяет молодой семье проводить больше времени вместе. Когда принцу Джорджу исполнилось всего девять месяцев, он вместе с родителями полетел в Австралию одним рейсом.

Уильям, Кейт и их дети делят свое время между Кенсингтонским дворцом в Лондоне и Анмер-Холлом в Норфолке и регулярно летают 115 миль между двумя резиденциями. Чаще всего, семья Уильяма преодолевает этот путь с пилотом и экипажем, но иногда Уильям сам садится за штурвал вертолета.

Герцог Кембриджский – профессиональный пилот, который служил в Королевских военно-воздушных силах, выполнял обязанности поисково-спасательного пилота в RAF Valley на острове Англси в Северном Уэльсе и в службе скорой медицинской помощи Восточной Англии.

[ + – ] Герцог Кембриджский – профессиональный пилот Фото: Getty Images

Считается, что сейчас его семья ищет дом в Виндзоре, чтобы избежать регулярных поездок на вертолете.

Напомним, герцоги Кембриджские поделились новым рождественским фото всей семьи. Снимок был сделан в Иордании, где они отдыхали в начале 2021 года.