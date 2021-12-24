Королева Єлизавета II зворушливо вшанувала пам'ять покійного чоловіка в різдвяному зверненні

На столі перед королевою стояло фото, зроблене на річницю весілля з принцом Філіпом, а на її грудях красувалася пам'ятна брошка.

95-річна королева Великобританії Єлизавета II записала різдвяне звернення до нації, і хоча воно вийде лише сьогодні ввечері, у мережі вже з'явилися фото зі зйомок, повідомляє People.

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Під час запису монарх вшанувала пам'ять свого чоловіка, принца Філіпа, який помер 9 квітня, не доживши два місяці до свого 100-річного ювілею.

На столі, де зазвичай стоять кілька сімейних знімків із дітьми й онуками, цього року Єлизавета залишила одну фотографію. На ній вона знята разом із чоловіком, і вони стоять, дивлячись одне на одного та посміхаючись. Кадр зроблено на святкування річниці весілля в заміському будинку Broadlands

Ще одна демонстрація любові до покійного чоловіка, яку також відзначили журналісти, – улюблена брошка "Сапфірова хризантема" на червоному вбранні королеви, яку вона одягла на фотосесію в медовий місяць у листопаді 1947 року. Її ж вона одягала під час святкування діамантового весілля пари у 2007 році. Образ також доповнювало традиційне перлове намисто.

[ + – ] Різдвяна промова Єлизавети II у 2021 році

Різдвяна промова була записана в Білій вітальні Віндзорського замку. Звернення королеви до підданих на Різдво – давня традиція, і сотні тисяч людей по всьому світу дивляться на неї. Батько королеви Єлизавети король Георг VI розпочав традицію різдвяних звернень у 1932 році на радіо. Своє перше різдвяне звернення Єлизавета проголосила по радіо в 1952 році та по телебаченню у 1957 році у віці 26 років, лише через кілька місяців після смерті батька та до її коронації.

[ + – ] Перше телевізійне різдвяне вітання королеви, 1957 рік Фото: Getty Images

Перше Різдво без чоловіка буде для Єлизавети ІІ непростим. Принц Гаррі і Меган Маркл, яких вона чекала на свята в гості, заявили, що не прилетять через зайнятість. Сама королева не зможе провести вихідні в Сандрінгемі через спалах коронавірусу в країні та залишиться у Віндзорському замку.

До неї мали приєднатися діти й онуки, але вже відомо, що принц Вільям із сім'єю не зможуть цього зробити. Не відвідає матір і принцеса Анна.

Чи буде там принц Ендрю, судовий розгляд за участю якого розгортається в США, поки що невідомо.