Кейт Міддлтон у ролі помічниці Різдва прикрасила ялинку у Вестмінстерському абатстві (фото)

Дружина принца Вільяма виглядала розкішно та транслювала святковий настрій усім навколо.

Герцогиня Кембриджська Кетрін поділилася в офіційному обліковому записі в Instagram фотографіями, на яких постала в ролі помічниці Різдва, яка прикрашає ялинку у Вестмінстерському абатстві.

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Знімки були зроблені ще 7 грудня, напередодні запису шоу "Королівські гімни: Разом на Різдво", яке вела Кейт Міддлтон, але з'явилися в мережі лише зараз.

Як видно на кадрах, дружина принца Вільяма перебуває в чудовому настрої. Кейт прикрашає ялинку, подаровану королевою Єлизаветою з Великого Віндзорського парку, та один із вінків від Королівського садівничого товариства.

На герцогині – яскраво-червоний кардиган Miu Miu з чорно-білим візерунком та класичні чорні штани. Навіть у такому простому вбранні вона виглядає ефектно та святково.

[ + – ] Кейт Міддлтон у Вестмінстерському абатстві

У вступному слові до шоу, яке транслюватиметься у Великій Британії напередодні Різдва, герцогиня зізналася у своєму бажанні провести цей захід, щоб сказати велике спасибі всім тим чудовим людям, які підтримали свої спільноти під час пандемії коронавірусу.

За словами Кейт, країна пережила похмурі часи:

"Ми бачили так багато проблем, ми втратили наших близьких. Ми були свідками того, як наші найкращі співробітники зазнають величезного тиску, як вони емоційно та соціально дистанційні та ізольовані одне від одного. Я вважаю, завдяки цьому поділу ми також зрозуміли, наскільки ми потребуємо одне одного, і як доброта і любов можуть дійсно принести нам втіху та полегшення за часів лиха".

На богослужінні "Разом на Різдво", яке проводилося за підтримки Королівського фонду, були присутні непомічені герої з усієї Великої Британії на знак визнання їхніх зусиль із захисту та піклування про тих, хто їх оточує.

[ + – ] Кембриджські герцоги поспілкувалися з гостями різдвяного заходу

Одна з присутніх, Джоан Блек із Шотландії, допомагала людям літнього віку в громаді під час карантину у зв'язку з коронавірусом. Жінка не приховувала радості бути серед гостей цього заходу.

"Чудово зібрати всіх разом. Я відчувала, що вона (Кетрін) справді впевнена в собі. У нас все добре, якщо це наша майбутня королева", — сказала вона.

У телетрансляції на каналі ITV з'являться всесвітньо відомий хор Вестмінстерського абатства, а також зірки естради Леона Льюїс, Еллі Гулдінг та Том Вокер, які виконають свою святкову пісню "Для тих, хто не може бути тут".

Принц Вільям виступив із читанням, як і британський паралімпійський чемпіон та молодший лікар Кім Дейбелл, актор "Гаррі Поттера" Том Фелтон та ведуча Кейт Гарравей, чий чоловік усе ще бореться із жахливими наслідками тяжкого ураження від COVID. Поет і письменник Лемн Сіссай, з яким Кейт працювала над своїм фотопроєктом, що підбиває підсумки життя у Великій Британії під час пандемії, написав і прочитав пронизливу композицію для служби під назвою "To The Day".

Нагадаємо, на записі шоу Кейт Міддлтон з'явилася в розкішному червоному пальті-сукні. Вона з чоловіком поспілкувалися з Тоні Хаджеллом, який втратив ноги через знущання батьків, котрий вразив їх силою духу і зумів зібрати чималі кошти на благодійність.