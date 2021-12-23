Кейт Миддлтон в роли помощницы Рождества украсила елку в Вестминстерском аббатстве (фото)

Жена принца Уильяма выглядела роскошно и транслировала праздничное настроение всем вокруг.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин поделилась в официальном аккаунте в Instagram фотографиями, на которых предстала в роли помощницы Рождества, украшающей елку в Вестминстерском аббатстве.

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Снимки были сделаны еще 7 декабря, накануне записи шоу "Королевские гимны: Вместе на Рождество", которое Кейт Миддлтон вела, но появились в Сети только сейчас.

Как видно на кадрах, жена принца Уильяма пребывает в прекрасном расположении духа. Кейт украшает елку, подаренную королевой Елизаветой из Большого Виндзорского парка, и один из венков от Королевского садоводческого общества.

На герцогине – ярко-красный кардиган Miu Miu черно-белым узором и классические черные брюки. Даже в таком простом наряде она выглядит эффектно и празднично.

[ + – ] Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве

Во вступительном слове к шоу, которое будет транслироваться в Великобритании накануне Рождества, герцогиня призналась в своем желании провести это мероприятие, чтобы сказать огромное спасибо всем тем замечательным людям, которые поддержали свои сообщества во время пандемии коронавируса.

По словам Кейт, страна пережила мрачные времена:

"Мы видели так много проблем, мы потеряли наших близких. Мы были свидетелями того, как наши лучшие сотрудники испытывают огромное давление, как они эмоционально и социально дистанцированны и изолированы друг от друга. Я полагаю, благодаря этому разделению мы также поняли, насколько мы нуждаемся друг в друге, и как доброта и любовь могут действительно принести нам утешение и облегчение во времена бедствий".

На богослужении "Вместе в Рождество", которое проводилось при поддержке Королевского фонда, присутствовали незамеченные герои со всей Великобритании в знак признания их усилий по защите и заботе о тех, кто их окружает.

[ + – ] Герцоги Кембриджские пообщались с гостями рождественского мероприятия

Одна из присутствовавших, Джоан Блэк из Шотландии, помогала пожилым людям в общине во время карантина в связи с коронавирусом. Женщина не скрывала своей радости быть среди гостей этого мероприятия.

"Прекрасно собрать всех вместе. Я чувствовала, что она (Кэтрин) действительно уверена в себе. У нас все хорошо, если это наша будущая королева", – сказала она.

В телетрансляции на канале ITV появятся всемирно известный хор Вестминстерского аббатства, а также звезды эстрады Леона Льюис, Элли Гулдинг и Том Уокер, которые исполнят свою праздничную песню "Для тех, кто не может быть здесь".

Принц Уильям выступил с чтением, как и британский паралимпийский чемпион и младший врач Ким Дэйбелл, актер Гарри Поттера Том Фелтон и ведущая Кейт Гарравей, чей муж все еще борется с ужасными последствиями тяжелого поражения COVID. Поэт и писатель Лемн Сиссай, с которой Кейт работала над своим фотопроектом, подводящим итоги жизни в Великобритании во время пандемии, написала и прочитала пронзительную композицию для службы под названием "To The Day".

Напомним, на записи шоу Кейт Миддлтон появилась в роскошном красном пальто-платье. Она с мужем пообщались с Тони Хаджеллом, потерявшим ноги из-за издевательств родителей, который поразил их силой духа и сумел собрать немалые средства на благотворительность.