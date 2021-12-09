Безнога дитина вразила Кейт Міддлтон і принца Вільяма силою духу (фото, відео)

Тоні за своє коротке життя вже встиг зробити стільки добра, що на таке здатна не кожна доросла та здорова людина.

Семирічний Тоні Хаджелл, який був присутній на зйомках щорічного різдвяного концерту Together at Christmas у Вестмінстерському абатстві за участю герцогів Кембриджських, буквально підкорив серця спадкоємця престолу та його дружини своєю стійкістю, сміливістю й оптимізмом, пише Daily Mail.

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У 2014 році, коли хлопчику був лише 41 день, його доправили до лікарні з жахливими травмами. У нього діагностували поліорганну недостатність і сепсис, який розвинувся через вивих кісточки та перелом ніг у восьми місцях. Лікарі майже шість тижнів виборювали його життя.

[ + – ] Тоні Хаджелл у лікарні Фото: Dailymail.co.uk

Дитину покалічили його батьки, Джод Сімпсона та Тоні Сміт. Вони стверджували, що травми були результатом "жахливої аварії". Проте пізніше з'ясувалося, що каліцтво – їхніх рук справа. При цьому вони 10 днів протримали сина вдома, перш ніж відвезти його до лікарні. Там вони всіляко перешкоджали лікуванню дитини, поки служба захисту дітей не позбавила їх прав на малюка та порушила справу проти них, яку потім закрили через відсутність доказів.

Однак Паула та Марк Хаджелли, які, дізнавшись про дитину, буквально оселилися в лікарні та твердо вирішили усиновити її, подали прохання до поліції та свого місцевого комісара в кримінальних справах, унаслідок чого Сміт і Сімпсон були звинувачені в жорстокому поводженні з дитиною й ув'язнені в лютому 2018 року на 10 років.

Через чотири місяці після того, як Тоні потрапив до лікарні, Хаджелли усиновили його, незважаючи на те, що в них є ще семеро дітей: 32-річний Бен, 30-річний Раян, 27-річна Хлоя, 20-річний Кайл, 15-літня Джессіка, 14-річний Джейден і 9-річна Лейсі.

[ + – ] Маленький Тоні підкорив серця британців Фото: Getty Images

Лікарі не змогли врятувати дитині ноги, незважаючи на трирічні зусилля, і у 2017-му Тоні ампутували обидві ноги вище колін. Наразі хлопчик вчиться ходити на протезах без милиць, які йому зробили на початку цього року. Незважаючи на свій стан, він дуже активна дитина, яка любить життя та намагається не відставати від своїх однолітків.

Закон Тоні

У свою чергу прийомні батьки зробили все, щоб добитися суворішого покарання для тих, хто знущається з дітей. І це їм вдалося! Іменем Тоні названо поправку до законопроекту про поліцію, злочинність, вироки та суди, яка вводить суворіші покарання за жорстоке поводження з дітьми. За неї в британському уряді проголосували 30 листопада 2021 року. Поправка збільшить максимальне покарання за заподіяння або допущення серйозної фізичної шкоди дитині з 10 до 14 років, а в разі смерті дитини — до довічного терміну.

Запрошення на захід, організований герцогинею Кембриджською у Весмінстерському абатстві, прийшло після того, як Кейт була вражена благодійністю Тоні у 2020 році, коли він зібрав понад 1,5 мільйона фунтів стерлінгів для Лондонської дитячої лікарні Евеліни, офіційною покровителькою якої є Кетрін. Саме там дитину врятували та дали їй шанс на нормальне життя.

[ + – ] Тоні пройшов 10 км заради благодійної допомоги лікарні, де йому врятували життя

Спочатку Тоні збирався зібрати 500 фунтів стерлінгів, пройшовши 10 км за 30 днів після того, як його надихнув сер капітан Том Мур, який зібрав понад 33 мільйони фунтів стерлінгів, гуляючи на своєму задньому дворі. Але неймовірні зусилля хлопчика підкорили серця десятків тисяч людей: усього за місяць для лондонської дитячої лікарні Евеліни була зібрана приголомшлива сума 1 073 121 фунт стерлінгів, а загальна сума пожертвувань перевищила 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Лист герцогині

Герцогиня Кембриджська написала Тоні після того, як він завершив свою акцію у 2020 році.

[ + – ] Лист герцогині Кембриджської Фото: Tony Hudgell Foundation

"Я шлю тобі мої вітання після твоїх чудових зусиль зі збору коштів минулого місяця для дитячої лікарні Евеліни. Було приємно почути, як ти був натхненний історією капітана сера Тома. Я дуже вражена тим, що ти продовжив роботу навіть після досягнення своєї мети в 10 км! Я знаю, що Евеліна високо оцінила твої зусилля, і ми всі так пишаємося твоїми досягненнями. Я сподіваюся, що тобі вдасться добре відпочити перед тим, як вирушити в наступну пригоду, якою б вона не була!" – йшлося в листі.

Прийомна мати була з Тоні, коли до них підійшли Кейт і Вільям.

[ + – ] Герцоги Кембриджські були вражені стійкістю семирічної дитини

"Тоні поняття не має про вплив або велич, яка в ньому є. Герцог і герцогиня Кембриджські були воістину неймовірні з ним. Вони говорили з нами обома цілу вічність. Воістину чарівний вечір", — написала Паула в соцмережі.

Концерт Together at Christmas буде показаний на телеканалі ITV 23 грудня, напередодні католицького Різдва. Кейт Міддлтон стала не лише його почесною гостею, а й ведучою. Крім неї з чоловіком, на ньому були присутні графиня Софі Весекська, Зара та Майк Тіндалл, принцеси Беатріс і Євгенія, а також сім'я Кейт Міддлтон: батьки, сестра Піппа, брат Джеймс із дружиною.

Нагадаємо, Кейт з'явилася на заході разом із чоловіком. На ній була розкішна червона сукня-пальто.