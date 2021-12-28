Рождественский образ Кейт Миддлтон: шляпа с перьями и жакет в клетку

Несмотря на то, что рождественская служба была ограничена по количеству посетителей, Кейт не стала изменять себе и появилась в церкви в эффектном наряде.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин каждое Рождество была объектом повышенного внимания публики, поскольку всем хотелось посмотреть, в чем же в этот раз она придет на праздничную службу. В этом году новый всплеск коронавируса привел к тому, что массовые мероприятия были сильно ограничены, а герцогиню папарацци увидели только в салоне авто, в котором она вместе с мужем и детьми уезжала с рождественской службы их церкви святой Марины Магдалены в Сандрингеме в семейное имение Анмер-Холл.

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Тем не менее, Кейт Миддлтон не разочаровала подданных и в этот раз. Знатоки моды и стиля выяснили, что на службу она надела клетчатый удлиненный жакет из шерсти Blazé Milano, коричневую шляпу Philip Treacy, отделанную пестрыми перьями, а образ дополнила крупными серьгами с флористическими мотивами Zoraida.

Несмотря на то, что в СМИ все чаще муссируются слухи о больших проблемах в семье Кейт и Уильяма и изменах принца, вся семья выглядела счастливой, и Кэтрин приветливо махала из окна машины, сидя на пассажирском сидении. Герцог Кембриджский лично вел авто, а их трое детей, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, разместились сзади.

Это Рождество стало первым публичным выходом для самого младшего ребенка Кембриджей, принца Луи. Его брат и сестра впервые посетили службу в 2019 году.

Напомним, Кейт Миддлтон покорила британцев новым талантом. На благотворительном рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве герцогиня Кэтрин выступила перед зрителями вместе с музыкантом Томом Уокером, сыграв на фортепьяно.

[ + – ] Кейт Миддлтон сыграла на фортепьяно на благотворительном концерте

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