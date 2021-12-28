Стало известно, какими подарками принц Уильям побаловал свою семью на Рождество

Трое детей герцогов Кембриджских проснулись в пять часов утра, чтобы посмотреть, что их ждет под елкой.

Принц Уильям порадовал подарками на Рождество жену и всех троих детей. Какими именно, инсайдер рассказал изданию US Weekly.

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По словам источника, имя которого не называется, это Рождество для герцогов Кембриджских было "особенным". 25 декабря 8-летний Джордж, 6-летняя Шарлотта и 3-летний принц Луи проснулись в пят часов утра, чтобы посмотреть, что принес Санта Клаус под елку в Анмер-Холле в Норфолке.

Изучив содержимое коробок, дети остались весьма довольны.

"Хотя Кейт и Уильям избегают чрезмерно баловать детей, они позволяют правилу отступить на Рождество", – отметил источник.

По сообщениям, Джордж получил походный комплект, в том числе палатку, рации и фонарик, а Луи – лазалку. Шарлотте же подарили детскую видеокамеру. Также среди подарков были несколько игр и книги.

Что касается Кейт Миддлтон, то ей супруг преподнес "красивый браслет". Чем его порадовала супруга, инсайдер умалчивает.

[ + – ] Обычно Кейт и Уильям стараются не баловать детей дорогими подарками, но на Рождество делают исключение

Из-за того, что королева остановилась в Виндзоре, семья не присутствовала на обычном королевском собрании в Сандрингеме, и вместо этого Кейт приготовила традиционное рождественское жаркое на обед, индейку, ветчину, жареный картофель, свинину. На десерт она вместе с детьми сделала имбирный домик, шоколадное полено и яблочный пирог. Праздничный стол герцогиня украсила свечами, еловыми ветками и шишками.

Герцоги Кембриджские поздравили королеву, принца Чарльза и нескольких других родственников с Рождеством по видеосвязи.

Как уже говорилось ранее, принц Уильям с женой и детьми посетил рождественскую службу в Сандрингеме. Кейт для выхода в свет выбрала стиль кантри, выбрав удлиненный жакет Blaze Milano в клетку, шляпу-трилби от Philip Treacy с отделкой перьями и пару серег из папоротника от Catherine Zoraida.

Напомним, в этом году королева Елизавета II отменила сначала предрождественский семейный обед, а затем и встречу с родственниками на Рождество из-за вспышки коронавируса.