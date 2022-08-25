Принцеса Діана планувала переїхати до США без своїх синів

Принцеса вважала, що це відверне увагу журналістів від її дітей

Принцеса Діана планувала переїхати до США без принців Вільяма та Гаррі за кілька тижнів до своєї смерті. Вона вважала, що цим "врятує" своїх дітей від уваги преси. Про це розповів колишній охоронець леді Ді, пише Daily Mail.

Лі Сансум був одним з охоронців принцеси і супроводжував її на відпочинку в Сен-Тропе в липні 1997 року.

Тоді вона вже була в розлученні з принцом Чарльзом, відпочивала в компанії Доді Аль-Файєда на розкішній яхті його батька і її буквально брали в облогу папараці.

Вони навіть переслідували на катерах яхту, коли та показувалась біля берега.

[ + – ] Принцеса Діана на відпочинку в Сен-Тропе Фото: Getty Images

Саме тоді, згадує Лі Сансум, вона зізналася йому, що хоче виїхати до США, де, як їй здавалося, уникнути уваги журналістів було б простіше.

Сансум запитав принцесу, чи поїдуть із нею її сини, але вона пояснила, що їй не дозволять це зробити родичі колишнього чоловіка та сам Чарльз.

До того ж своїм від'їздом вона хотіла "врятувати" дітей від пильної уваги преси. Але план так і не реалізовано, тому що вже у серпні 1997 року Діана загинула в автокатастрофі у Парижі.

У своїх мемуарах "Захищаючи Діану: історія охоронця" Лі Сансум розповідає, як принцеса збиралася розповісти папараці про свої плани переїхати до Америки, щоб захистити Вільяма та Гаррі від преси.

"Преса була прокляттям її життя всюди, не тільки в Сен-Тропе. Вона сказала мені: "Я нічого не можу зробити у Великій Британії. Тамтешні газети переслідують мене, щоби я не робила. Тоді вона сказала мені: "Я хочу поїхати до США і жити там. Принаймні в Америці журналісти мене люблять і дадуть спокій", — написав Сансум у своїй книзі.

[ + – ] Принцеса Діана з синами Фото: Getty Images

Він зазначає, що принцеса Діана була готова до того, щоб бачитися із синами лише під час їхніх літніх канікул.

За його словами Діана була "чудовою матір'ю" і вона дуже любила своїх синів: принца Вільяма та принца Гаррі.

Але, попри її скарги на пресу, Діана була відома тим, що співпрацювала з улюбленими репортерами та фотографами та часто повідомляла їм про своє місцезнаходження, якщо хотіла, щоб її сфотографували.

[ + – ] Принцеса Діана на відпочинку в Сен-Тропе Фото: Getty Images

У книзі Сансум заперечує, що Діана нібито була психічно неврівноваженою протягом кількох тижнів, які передували смерті в серпні 1997 року.

"Я можу сказати вам, що я провів поряд з нею 10 днів, і вона була одним із найврівноваженіших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Це моя робота — помічати такі деталі", — пише Сансум у своїх мемуарах.

Також він стверджує, що між принцесою Діаною та Доді Аль-Файєдом було справжнє кохання, а не інтрижка, як стверджували пізніше деякі ЗМІ. Просто вони були обережні та не виявляли почуття на публіці.

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, чим зараз займається ще один колишній охоронець Діани — Тревор Ріс-Джонс, єдиний, хто вижив у страшній ДТП у паризькому тунелі.