Охоронець принцеси Діани, який вижив у ДТП, працює в AstraZeneca

Тревор Ріс-Джонс — єдиний, хто вижив в аварії 31 серпня 1997 року, в якій загинула леді Ді

Фатальна аварія, в якій загинула колишня дружина спадкоємця британського престолу, а також її коханий Доді Аль-Файєд та водій Анрі Поль, вразила громадськість у 1997 році. Єдиний, хто вижив — охоронець принцеси Діани — Тревор Ріс-Джонс, давши свідчення, зник з поля уваги преси. Нещодавно з'ясувалося, що він збудував цілком успішну кар'єру, пише Daily Mail.

Тревора Ріс-Джонса помітили за кермом BMW, коли він чекав на сім'ю, поки вони робили покупки в Моррісоні в Шропширі. На його обличчі все ще помітні шрами, які він отримав в аварії у тунелі Альма у Парижі.

[ + – ] Тревор Ріс-Джонс — єдиний, хто вижив у ДТП, в якій загинула принцеса Діана

Відомо, що після того, як розслідування обставин загибелі принцеси Діани 31 серпня 1997 року завершилося, він тривалий час працював у США на якогось нафтового магната і, за чутками, заробив цілий статок. Він займався безпекою техаської нафтової компанії Halliburton під час війни в Іраку до 2013 року, перш ніж узяти на себе низку інших посад у фірмі.

Тепер він очолює службу безпеки фармацевтичної компанії AstraZeneca і проживає в Шрусбері в будинку за півмільйона фунтів стерлінгів, який він купив чотири роки тому. Він одружений зі шкільною вчителькою, у них двоє дітей та собака.

31 серпня 1997 року, Ріс-Джонс знаходиться на передньому сидінні Mercedes, в якому їхали Доді Аль-Файєд та принцеса Діана, він сидів поряд з водієм Анрі Полем.

[ + – ] Розбитий автомобіль принцеси Діани Фото: Скриншот

Коли машина врізалася в 13 опору тунелю, спрацювали подушки безпеки. Тревор Ріс-Джонс зазнав тяжких травм. У нього переламано всі лицьові кістки, також він отримав травми грудної клітки.

Він десять днів був у комі, хірурги відновили його обличчя за допомогою 150 титанових деталей буквально за старими фотографіями.

Після ДТП він страждав на важку амнезію, спілкувався лише пошепки і за допомогою записок.

Слідчим Тревор Ріс-Джонс розповів, що не пам’ятає момент ДТП. Чітко він згадав лише той момент, коли сідав у машину біля паризького готелю "Рітц". Також він згадав, як принцеса Діана вигукнула ім'я Доді Аль-Файєда, коли побачила, що їх переслідував білий Fiat Uno. І він стверджував, що водій Анрі Поль не був п'яний, як вважали багато журналістів.

[ + – ] Принцеса Діана в ліфті готелю Рітц Фото: Скриншот

У 2000 році він написав книгу "Історія охоронця: Діана, аварія і єдиний, хто вижив", в якій розповів усе, що зміг згадати про той день.

Відповідаючи на припущення про те, що принцеса Діана стала жертвою змов служб безпеки Великобританії, і він, Тревор Ріс-Джонс був учасником цієї змови, він відповідав: "Я єдина людина, яка може розповісти людям правду, і я не можу нічого згадати. Буде так легко, якщо я згадаю. Я зможу розповісти людям все, і це х**ня закінчиться".

Після одужання Ріс-Джонс повернувся до роботи на Мохаммеда Аль-Файєда, потім пішов у відставку.

З 2000 року він працював в ООН, потім — на техаську нафтову компанію Halliburton в Іраку під час війни. З 2017 року він працює головою відділу глобальної безпеки в AstraZeneca, фірмі, яка розробила вакцину від COVID-19 в Оксфордському університеті у 2019 році.