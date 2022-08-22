Телохранитель принцессы Дианы, выживший в ДТП, работает в AstraZeneca

Тревор Рис-Джонс – единственный, кто выжил в аварии 31 августа 1997 года, в которой погибла леди Ди

Роковая авария, в которой погибла бывшая жена наследника британского престола, а также ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль, потрясла общественность в 1997 году. Единственный выживший – телохранитель принцессы Дианы – Тревор Рис-Джонс, дав показания, исчез из поля внимания прессы. Недавно выяснилось, что он построил вполне успешную карьеру, пишет Daily Mail.

Тревора Рис-Джонса заметили за рулем BMW, когда он ждал семью, пока они делали покупки в Моррисоне в Шропшире. На его лице все еще заметны шрамы, которые он получил в аварии в тоннеле Альма в Париже.

[ + – ] Тревор Рис-Джонс - единственный выживший в ДТП, в которой погибла принцесса Диана

Известно, что после того, как расследование обстоятельств гибели принцессы Дианы 31 августа 1997 года завершилось, он долгое время работал в США на некоего нефтяного магната и, по слухам, заработал целое состояние. Он курировал безопасность техасской нефтяной компании Halliburton во время войны в Ираке до 2013 года, прежде чем взять на себя ряд других должностей в фирме.

Теперь он возглавляет службу безопасности фармацевтической компании AstraZeneca и проживает в Шрусбери в доме за полмиллиона фунтов стерлингов, который он купил четыре года назад. Он женат на школьной учительнице, у них двое детей и собака.

31 августа 1997 года, Рис-Джонс находится на переднем сиденье Mercedes, в котором ехали Доди Аль-Файед и принцесса Диана, он сидел рядом с водителем Анри Полем.

[ + – ] Разбитый автомобиль принцессы Дианы Фото: Скриншот

Когда машина врезалась в 13-ю опору туннеля, сработали подушки безопасности. Тревор Рис-Джонс получил тяжелые травмы. У него были переломаны все лицевые кости, также он получил травмы грудной клетки.

Он десять дней был в коме, хирурги восстановили его лицо с помощью 150 титановых деталей буквально по старым фотографиям.

После ДТП он страдал тяжелой амнезией, общался только шепотом и при помощи записок.

Следователям Тревор Рис-Джонс рассказал, что не помнит момент ДТП. Четко он вспомнил только тот момент, когда садился в машину у парижского отеля "Ритц". Также он вспомнил, как принцесса Диана выкрикнула имя Доди Аль-Файеда, когда увидела, что их преследовал белый Fiat Uno. И он утверждал, что водитель Анри Поль не был пьян, как считали многие журналисты.

[ + – ] Принцесса Диана в лифте отеля Ритц Фото: Скриншот

В 2000 году он написал книгу "История телохранителя: Диана, авария и единственный выживший", в которой рассказал все, что смог вспомнить о том дне.

Отвечая на предположения о том, что принцесса Диана стала жертвой заговора служб безопасности Великобритании, и он, Тревор Рис-Джонс был участником этого заговора, он отвечал: "Я единственный человек, который может рассказать людям правду, и я не могу ничего вспомнить. Будет так легко, если я вспомню. Я смогу рассказать людям все и это х..ня закончится".

После выздоровления Рис-Джонс вернулся к работе на Мохаммеда Аль-Файеда, потом ушел в отставку.

С 2000 года он работал в ООН, после – на техасскую нефтяную компанию Halliburton в Ираке во время войны. С 2017 года он работает главой отдела глобальной безопасности в AstraZeneca, фирме, разработавшей вакцину от COVID-19 в Оксфордском университете в 2019 году.