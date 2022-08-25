Принцесса Диана планировала переехать в США без своих сыновей

Принцесса считала, что это отвлечет внимание журналистов от ее детей

Принцесса Диана планировала переехать в США без принцев Уильяма и Гарри за несколько недель до своей смерти. Она считала, что этим "спасет" своих детей от внимания прессы. Об этом рассказал бывший телохранитель леди Ди, пишет Daily Mail.

Ли Сансум был одним из телохранителей принцессы и сопровождал ее на отдыхе в Сен-Тропе в июле 1997 года.

Тогда она уже была в разводе с принцем Чарльзом, отдыхала в компании Доди Аль-Файеда на роскошной яхте его отца и ее буквально осаждали папарацци.

Они даже преследовали на катерах яхту, когда та показывалась у берега.

[ + – ] Принцесса Диана на отдыхе в Сен-Тропе Фото: Getty Images

Именно тогда, вспоминает Ли Сансум, она призналась ему, что хочет уехать в США, где, как ей казалось, избежать внимания журналистов было бы проще.

Сансум спросил принцессу, поедут ли с ней ее сыновья, но она объяснила, что ей не разрешат это сделать родственники бывшего мужа и сам Чарльз.

К тому же, своим отъездом, она хотела "спасти" детей от пристального внимания прессы. Но план так и не был реализован, потому что уже в августе 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже.

В своих мемуарах "Защищая Диану: история телохранителя" Ли Сансум рассказывает, как принцесса собиралась рассказать папарацци о своих планах переехать в Америку, чтобы защитить Уильяма и Гарри от прессы.

"Пресса была проклятием ее жизни повсюду, не только в Сен-Тропе. Она сказала мне: "Я ничего не могу сделать в Великобритании. Тамошние газеты преследуют меня, чтобы я не делала. Тогда она сказала мне: "Я хочу поехать в США и жить там. По крайней мере, в Америке журналисты меня любят и оставят в покое", — написал Сансум в своей книге.

[ + – ] Принцесса Диана с сыновьями Фото: Getty Images

Он отмечает, что принцесса Диана была готова к тому, чтобы видеться с сыновьями только во время их летних каникул.

По его словам Диана была "замечательной матерью" и она очень любила своих сыновей: принца Уильяма и принца Гарри.

Но, несмотря на ее жалобы на прессу, Диана была известна тем, что сотрудничала с любимыми репортерами и фотографами и часто сообщала им о своем местонахождении, если хотела, чтобы ее сфотографировали.

[ + – ] Принцесса Диана на отдыхе в Сен-Тропе Фото: Getty Images

В книге Сансум отрицает, что Диана якобы была психически неуравновешенной в течение нескольких недель, предшествовавших ее смерти в августе 1997 года.

"Я могу сказать вам, что я провел рядом с ней 10 дней, и она была одним из самых уравновешенных людей, которых я когда-либо встречал. Это моя работа – замечать такие детали", — пишет Сансум в своих мемуарах.

Также он утверждает, что между принцессой Дианой и Доди Аль-Файедом была настоящая любовь, а не интрижка, как утверждали позже некоторые СМИ. Просто они были осторожны и не проявляли чувства на публике.

Напомним, ранее журналисты выяснили, чем сейчас занимается еще один бывший телохранитель Дианы – Тревор Рис-Джонс, единственный, кто выжил в страшном ДТП в парижском туннеле.