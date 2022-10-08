Король Карл III хоче виключити з-поміж своїх наступників "неблагонадійних" родичів

Британський монарх має намір позбавити свого брата принца Ендрю, його дочку Беатріс і свого сина Гаррі прав на заміщення короля, якщо він не зможе виконувати свої обов'язки.

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Новий король Великої Британії Карл III планує змінити Закон про регентство. Так монарх має намір виключити частину своїх родичів з-поміж можливих наступників. Про це пише британське видання The Telegraph.

Для цього в документ необхідно внести правку про те, що заміщати короля може тільки чинний член королівської сім'ї, а не родич за черговістю, описаною в Законі про престолонаслідування.

Як уточнюють журналісти, якщо такі правки будуть внесені, то брат короля принц Ендрю, принцеса Беатріс і принц Гаррі не зможуть замінювати Карла III у тому випадку, якщо він захворіє або страждатиме на деменцію. Вищеперераховані члени королівської сім'ї вважаються "неблагонадійними". Так, принц Ендрю виявився замішаним у гучний секс-скандал у США. А принц Гаррі активно підтримує свою дружину Меган Маркл, яка відкрито критикувала престол у ЗМІ.

[ + – ] Принц Гаррі в усьому підтримує свою "опальну" дружину Фото: Фото: Gettyimages

Хто займе місце заступників короля?

Відповідно до Закону про регентство 1937 року дружина монарха, і навіть четверо дорослих, які в черзі престол, може бути призначені державними радниками з офіційних справ. Коли королева Єлизавета була жива, ці ролі виконували принц Уельський, герцог Кембриджський, герцог Сассекський і герцог Йоркський.

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Сьогодні у списку спадкоємців престолу на офіційному сайті королівської родини перераховано 23 особи. Якщо документ змінять, то роль "заступників" короля можуть отримати молодший син Єлизавети II принц Едвард, а також принцеса Уельська, дружина принца Вільяма.

До ролі державних радників у королівському дворі вдаються рідко. Однак у травні цього року, наприклад, принц Чарльз (нинішній король Карл III) та принц Вільям були присутні на церемонії відкриття сесії Парламенту від імені королеви Єлизавети II як її заступники.

Закон про престолонаслідування востаннє оновлювався у 2013 році. Тоді в документі скасували положення про пріоритет спадкоємців чоловічої статі над жінками. Зараз британський трон переходить до старшої дитини монарха незалежно від її статі.

Нагадаємо, королівський фотограф заявив, що принцесі Діані не сподобалася б Меган Маркл. Джон Суонелл був близьким другом принцеси і вважає, що вона не злюбила б герцогиню Сассекську.