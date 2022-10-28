Це не Букінгемський палац: де житимуть король Карл III та королева Камілла

Букінгемський палац є офіційною резиденцією британських монархів із 1837 року.

Related video

Після смерті королеви Єлизавети, королівське подружжя продовжує жити у резиденції Кларенс-Хаус у Лондоні. Планів переїхати до Букінгемського палацу у короля Карла та королеви-консорта Камілли найближчим часом немає. Про це пише People.

Фото: Getty Images

Однією з причин може бути масштабна реконструкція Букінгемського палацу — 2016 року було оголошено про десятирічний проєкт реконструкції королівської резиденції вартістю 460 мільйонів доларів. За даними The Sunday Times, ремонт мають завершити у 2027 році.

Але навіть у цьому випадку король Чарльз може вирішити залишитись у Кларенс-Хаусі, де він жив з початку 2000-х років.

Однак Букінгемський палац залишиться місцем, де король виконуватиме багато своїх королівських обов'язків. Саме тут проходитимуть і вже проходять його щотижневі аудієнції. У вівторок він призначив у палаці нового прем'єр-міністра Британії Ріші Сунаку.

Крім того, прапор Королівського штандарта майорить як над Букінгемським палацом, так і над Кларенс-Хаусом, коли король Чарльз буде в Лондоні. Також відомо, що король проводитиме кілька днів на тиждень у Віндзорському замку, а на вихідні виїжджатиме до Сандрінгема.

Нагадаємо, клієнти сервісу Airbnb тепер зможуть зупинитися в будинку в приватному маєтку покійної королеви Сандрінгемі.

Також Фокус писав, що новий монарх не стримує своєї огиди до нового і ще будучи принцом Чарльзом, нещадно критикував усі сучасні будівлі Лондона.