Это не Букингемский дворец: где будут жить король Карл III и королева Камилла

Букингемский дворец является официальной резиденцией британских монархов с 1837 года.

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После смерти королевы Елизаветы, королевская чета продолжает жить в резиденции Кларенс-хаус в Лондоне. Планов переехать в Букингемский дворец у короля Чарльза и королевы — консорт Камиллы в ближайшее время нет. Об этом пишет People.

Фото: Getty Images

Одной из причин может быть масштабная реконструкция Букингемского дворца — в 2016 году было объявлено о десятилетнем проекте реконструкции королевской резиденции стоимостью 460 миллионов долларов. По данным The Sunday Times, ремонт должен быть завершен в 2027 году.

Но даже в этом случае король Чарльз может решить остаться в Кларенс-Хаусе, где он жил с начала 2000-х годов.

Однако Букингемский дворец останется местом, где король будет выполнять многие из своих королевских обязанностей. Именно здесь будут проходить и уже проходят его еженедельные аудиенции. Во вторник он назначил во дворце нового премьер-министра Британии Риши Сунаку.

Кроме того, флаг Королевского штандарта будет развеваться как над Букингемским дворцом, так и над Кларенс-хаусом, когда король Чарльз будет в Лондоне. Также известно, что король будет проводить несколько дней в неделю в Виндзорском замке, а на выходные уезжать в Сандрингем.

Напомним, клиенты сервиса Airbnb теперь смогут остановиться в доме в частном поместье покойной королевы Сандрингеме.

Также Фокус писал, что новый монарх не сдерживает своего отвращения к новому и еще будучи принцем Чарльзом, нещадно критиковал все современные постройки Лондона.