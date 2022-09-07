Королева Елизавета сдает коттедж в аренду в своем имении

Отдохнуть по-королевски предлагается в доме на территории частного поместья Сандрингем

Клиенты сервиса Airbnb теперь смогут остановиться в доме в частном поместье королевы Сандрингеме. Об этом пишет Daily Mail.

Коттедж, в котором могут отдохнуть все желающие, ранее был домом главного садовника Ее Величества.

[ + – ] Коттедж садовника, который можно снять в Сандрингеме Фото: Airbnb

Но отдохнуть по соседству с королевой можно будет недешево – ночь обойдется в 354 фунта стерлингов за ночь.

Впрочем, опыт все равно уникальный. Поместье Сандрингем – это частное имение королевской семьи, где она обычно проводит Рождество. В доме садовника есть мебель и произведения искусства, принадлежащие королевской семье.

[ + – ] Коттедж садовника, который можно снять в Сандрингеме Фото: Airbnb

Коттедж находится неподалеку от главного дома, так что отдыхающие смогут прогуляться по королевским садам и получат доступ в частный садик, куда так просто не попасть.

Клиенты сервиса Airbnb в восторге от перспективы отдохнуть в имении королевы Елизаветы II.

Но это не первая недвижимость королевы, которую она начала сдавать в аренду. Ранее можно было снять всего за 15 фунтов за ночь комнату в коттедже у замка Балморал, шотландской резиденции королевской семьи.

Но есть там и предложения подороже — Colt Cottages — стоят от 555 фунтов стерлингов за ночь, есть коттеджи и за 1620 фунтов.

[ + – ] Коттедж, который сдается в аренду в Балморале Фото: Airbnb

Поместье уже начало принимать заказы на следующий год. Но увидеть королеву, гуляющей по саду со своими корги посетителям ее поместий не получится.

Когда Ее Величество находится в главном доме – коттеджи для аренды недоступны из соображений безопасности.

На Airbnb немало уникальной недвижимости. Так, там можно снять виллу на озере Комо, на которой снимали фильм "Дом Гуччи".

Или дом на Стейтен-Айленде, где снимали "Крестного отца". Именно этот дом изображал имение Дона Корлеоне, где он отмечал свадьбу своей дочери.