Дом Вито Корлеоне из "Крестного отца" теперь можно снять за 50 долларов

Особняк, где снимался культовый фильм, находится на Стейтен-Айленде

"Предложение, от которого нельзя отказаться", теперь, приехав в Нью-Йорк, можно остановится в доме Вито Корлеоне из "Крестного отца" и заплатить за это всего 50 долларов за ночь. Интересное предложение появилось на сайте Airbnb.

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Дом расположен на Стейтен-Айленде, самом удаленном и спокойном районе Нью-Йорка. До 1960 года тут располагались, в основном, фермерские хозяйства. В 1972 году остров стал съемочной площадкой для культового фильма "Крестный отец". А дом на Лонгфелло-авеню, 110, стал личными апартаментами Вито Корлеоне, которого сыграл Марлон Брандо.

[ + – ] Свадьба Конни Корлеоне, снятая в саду дома на Стейтен-айленде Фото: Скриншот

Именно здесь снимали свадьбу Конни Корлеоне, с которой начинается фильм, и сцену смерти дона Корлеоне на его небольшом огороде.

[ + – ] Сцена, снятая в саду дома Фото: Скриншот

Дом рассчитан на пять гостей. Они получат доступ к бассейну с морской водой, всем помещениям дома, включая бар с камином и игровой комнате.

[ + – ] Дом Вито Корлеоне Фото: Airbnb

Дом будет сдаваться весь август, в честь 50-летия культового фильма. Но надо отметить, что внутренние сцены, вроде знаменитой беседы Вито с котом на руках, снимались в другом месте. Фрэнсис Форд Коппола использовал особняк в тюдоровском стиле только для сцен снаружи. Он даже построил стену, чтобы имение выглядело, как укрепленный особняк гангстера.

Дом получил известность, когда о нем написал уроженец Стейтен-Айленда Джанни Руссо, актер, сыгравший Карло Рицци, зятя Вито Корлеоне.

Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb

Особняк был построен в 1930 году, принадлежал Эдварду и Мэри Нортон почти 60 лет, пока они не продали его в 2012 году за 1,7 миллиона долларов. Дом ремонтировали с 2012 по 2016 год. После он был продан за 2,4 миллиона долларов.

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