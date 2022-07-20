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Дом Вито Корлеоне из "Крестного отца" теперь можно снять за 50 долларов

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дом дона корлеоне, вито корлеоне, крестный отец, стейтен айленд, нью йорк, коппола
Фото: Скриншот | Кадр из фильма "Крестный отец"

Особняк, где снимался культовый фильм, находится на Стейтен-Айленде

"Предложение, от которого нельзя отказаться", теперь, приехав в Нью-Йорк, можно остановится в доме Вито Корлеоне из "Крестного отца" и заплатить за это всего 50 долларов за ночь. Интересное предложение появилось на сайте Airbnb.

Дом расположен на Стейтен-Айленде, самом удаленном и спокойном районе Нью-Йорка. До 1960 года тут располагались, в основном, фермерские хозяйства. В 1972 году остров стал съемочной площадкой для культового фильма "Крестный отец". А дом на Лонгфелло-авеню, 110, стал личными апартаментами Вито Корлеоне, которого сыграл Марлон Брандо.

дом дона корлеоне, вито корлеоне, крестный отец, стейтен айленд, нью йорк, коппола
Свадьба Конни Корлеоне, снятая в саду дома на Стейтен-айленде
Фото: Скриншот

Именно здесь снимали свадьбу Конни Корлеоне, с которой начинается фильм, и сцену смерти дона Корлеоне на его небольшом огороде.

дом дона корлеоне, вито корлеоне, крестный отец, стейтен айленд, нью йорк, коппола
Сцена, снятая в саду дома
Фото: Скриншот

Дом рассчитан на пять гостей. Они получат доступ к бассейну с морской водой, всем помещениям дома, включая бар с камином и игровой комнате.

дом дона корлеоне, вито корлеоне, крестный отец, стейтен айленд, нью йорк, коппола
Дом Вито Корлеоне
Фото: Airbnb

Дом будет сдаваться весь август, в честь 50-летия культового фильма. Но надо отметить, что внутренние сцены, вроде знаменитой беседы Вито с котом на руках, снимались в другом месте. Фрэнсис Форд Коппола использовал особняк в тюдоровском стиле только для сцен снаружи. Он даже построил стену, чтобы имение выглядело, как укрепленный особняк гангстера.

Дом получил известность, когда о нем написал уроженец Стейтен-Айленда Джанни Руссо, актер, сыгравший Карло Рицци, зятя Вито Корлеоне.

дом дона корлеоне, вито корлеоне, крестный отец, стейтен айленд, нью йорк, коппола
Фото: Airbnb
дом дона корлеоне, вито корлеоне, крестный отец, стейтен айленд, нью йорк, коппола
Фото: Airbnb
дом дона корлеоне, вито корлеоне, крестный отец, стейтен айленд, нью йорк, коппола
Фото: Airbnb
дом дона корлеоне, вито корлеоне, крестный отец, стейтен айленд, нью йорк, коппола
Фото: Airbnb
дом дона корлеоне, вито корлеоне, крестный отец, стейтен айленд, нью йорк, коппола
дом дона корлеоне, вито корлеоне, крестный отец, стейтен айленд, нью йорк, коппола
дом дона корлеоне, вито корлеоне, крестный отец, стейтен айленд, нью йорк, коппола
дом дона корлеоне, вито корлеоне, крестный отец, стейтен айленд, нью йорк, коппола

Особняк был построен в 1930 году, принадлежал Эдварду и Мэри Нортон почти 60 лет, пока они не продали его в 2012 году за 1,7 миллиона долларов. Дом ремонтировали с 2012 по 2016 год. После он был продан за 2,4 миллиона долларов.

Также на Airbnb можно арендовать роскошную виллу Бальбиано на озере Комо, где снимался фильм "Дом Гуччи".

А к выходу сериала "И просто так…" в Нью-Йорке открыли бронь квартиры на Манхеттене, которая является копией апартаментов Кэрри Брэдшоу.