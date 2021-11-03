Легендарную квартиру Кэрри Брэдшоу теперь можно арендовать

Хоть апартаменты находятся и не на Манхэттене, но желающие смогут ощутить атмосферу сериала "Секс в большом городе"

Теперь квартиру Кэрри Брэдшоу, главной героини культового сериала "Секс в большом городе" сможет арендовать каждый желающий. Об этом сообщает сервис аренды квартир Airbnb

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Совместный проект Airbnb и Warner Bros. призван прорекламировать грядущий сериал "и просто так…". На рекламных фото появилась сама Сара Джессика Паркер.

Квартира, правда, находится не на тихой тенистой улочке Манхэттена, а в районе Челси, но может похвастаться оригинальным дизайном.

Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb

В квартире можно найти точную копию покрывала, использованного в оригинальном шоу, знаменитую подвеску Кэрри с ее именем и даже легендарную гардеробную обувью Брэдшоу и ее экстравагантными нарядами, включая пачку из титров сериала, которую художник по костюмам купила за пять долларов в магазине винтажной одежды и перевернула мир моды.

Также тут находится ноутбук, на котором она писала свои заметки для колонки в газете и кресло из кожи и дерева, которое Кэрри получила в подарок от своего бойфренда Эйдана Шоу.

Бронь уникальной квартиры откроется 8 ноября.

К слову, хоть интерьер квартиры и воссоздали, но это квартира Кэрри уже после ремонта. Фанаты сериала и фильмов-сиквелов помнят, что она долгое время жила в апартаментах, наполненных винтажными вещами, но сменила обстановку и цвет стен только после разрыва с Мистером Бигом, или Джоном Престоном в первом фильме.