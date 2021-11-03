Легендарну квартиру Керрі Бредшоу тепер можна орендувати

Хоч апартаменти розташовані і не на Манхеттені, але охочі зможуть відчути атмосферу серіалу "Секс у великому місті"

Тепер квартиру Керрі Бредшоу, головної героїні культового серіалу "Секс у великому місті", зможе орендувати кожен охочий. Про це повідомляє сервіс оренди квартир Airbnb.

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Спільний проєкт Airbnb та Warner Bros. покликаний прорекламувати майбутній серіал "І просто так…". На рекламних фото з'явилася сама Сара Джессіка Паркер.

Квартира, щоправда, розташована не на тихій тінистій вуличці Манхеттена, а в районі Челсі, але може похвалитися оригінальним дизайном.

Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb

У квартирі можна знайти точну копію покривала, використаного в оригінальному шоу, знамениту підвіску Керрі з її ім'ям і навіть легендарне гардеробне взуття Бредшоу та її екстравагантне вбрання, включаючи пачку з титрів серіалу, яку художниця костюмів придбала за п'ять доларів у магазині вінтажного одягу і перевернула світ моди.

Також тут є ноутбук, на якому вона писала свої нотатки для колонки в газеті та крісло зі шкіри і дерева, яке Керрі отримала в подарунок від свого бойфренда Ейдана Шоу.

Броня унікальної квартири відкриється 8 листопада.

До речі, хоч інтер'єр квартири відтворили, але це квартира Керрі вже після ремонту. Фанати серіалу та фільмів-сиквелів пам'ятають, що вона тривалий час жила в апартаментах, наповнених вінтажними речами, але змінила обстановку та колір стін лише після розриву з Містером Бігом, або Джоном Престоном у першому фільмі.