Дім Віто Корлеоне з "Хрещеного батька" тепер можна зняти за 50 доларів

Маєток, де знімали культовий фільм, розташований на Стейтен-Айленді.

"Пропозиція, від якої не можна відмовитися": тепер, приїхавши в Нью-Йорк, можна зупинитися в будинку Віто Корлеоне з "Хрещеного батька" та заплатити за це лише 50 доларів за ніч. Цікава пропозиція з'явилася на сайті Airbnb.

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Будинок розташований на Стейтен-Айленді, найвіддаленішому та найспокійнішому районі Нью-Йорка. До 1960 року тут розташовувалися переважно фермерські господарства. 1972 року острів став знімальним майданчиком для культового фільму "Хрещений батько". А будинок на Лонгфелло-авеню, 110 став особистими апартаментами Віто Корлеоне, якого зіграв Марлон Брандо.

[ + – ] Весілля Конні Корлеоне, зняте в саду будинку на Стейтен-айленді Фото: Скриншот

Саме тут знімали весілля Конні Корлеоне, з якого починається фільм, і сцену смерті дона Корлеоне на його невеличкому городі.

[ + – ] Сцена знята в саду будинку Фото: Скриншот

Будинок розрахований на п'ятьох гостей. Вони отримають доступ до басейну з морською водою, всього приміщення будинку, включаючи бар із каміном та ігровою кімнатою.

[ + – ] Дім Віто Корлеоне Фото: Airbnb

Будинок здаватимуть весь серпень на честь 50-річчя культового фільму. Але слід зазначити, що внутрішні сцени, на кшталт знаменитої розмови Віто з котом на руках, знімали в іншому місці. Френсіс Форд Коппола використовував маєток у тюдорівському стилі тільки для сцен зовні. Він навіть збудував стіну, щоб маєток мав вигляд укріпленого будинку гангстера.

Дім отримав популярність, коли про нього написав уродженець Стейтен-Айленда Джанні Руссо, актор, який зіграв Карло Ріцці, зятя Віто Корлеоне.

Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb

Маєток побудували в 1930 році, він належав Едварду та Мері Нортон майже 60 років, поки вони не продали його у 2012 році за 1,7 мільйона доларів. Будинок ремонтували з 2012 до 2016 року. Після цього він був проданий за 2,4 мільйона доларів.

Також на Airbnb можна орендувати розкішну віллу Бальбіано на озері Комо, де знімали фільм "Дім Ґуччі".

А до виходу серіалу "І просто так…" у Нью-Йорку відкрили бронювання квартири на Манхеттені, яка є копією апартаментів Керрі Бредшоу.