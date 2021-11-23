Розкішну віллу з "Дому Гуччі" можна орендувати на Airbnb

Стародавнє палаццо на озері Комо раніше належало кардиналу Дуріні

У фільмі "Дім Гуччі", прем'єра якого нещодавно стартувала, показано весь блиск 1980-х та 1990-х, а герої плетуть інтриги в розкішних інтер'єрах. Один із будинків, який Рідлі Скотт зняв у своїй картині, існує насправді, а не був збудований у павільйоні, і більше того, його тепер може орендувати будь-хто. Про це пише Vogue.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вілла Бальбіано – один із найпрекрасніших палаццо на озері Комо. У фільмі "Дім Гуччі" – це резиденція Альдо Гуччі, де збирається вся родина.

[ + – ] Вілла Бальбіано, або Дім Гуччі Фото: Скриншот

Вілла Бальбіано була побудована у XVII столітті кардиналом Толомео Галліо, а у XVIII тут жив кардинал Анджело Марія Дуріні. Він зібрав велику колекцію творів мистецтва та придбав додаткові ділянки землі, де пізніше збудував церкву.

Фото: Airbnb

[ + – ] Інтер'єри вілли Бальбіано, або Дому Гуччі Фото: Airbnb

Поки віллою володів Дуріні, тут збирався вся верхівка італійської інтелігенції. Зараз будинок не втратив свого блиску. Він обставлений антикварними меблями, тут збереглися оригінальні фрески XVII століття художників епохи бароко, братів Реки та Агостіно Сілви.

А знаменитий французький архітектор та дизайнер інтер'єрів Жак Гарсія оновив шість шикарних номерів.

[ + – ] Інтер'єри вілли Бальбіано, або Дому Гуччі Фото: Airbnb

Тому на гостей тут чекають мармурові ванни, оксамитові дивани, гігантські ліжка та кришталеві люстри. А також шикарний краєвид на озеро Комо і парк, що оточує віллу.

Втім, для здачі на сайті Airbnb унікальна нерухомість виставлена на дуже короткий термін – лише в березні наступного року, а бронювання відкриється у грудні.