Роскошную виллу из "Дома Гуччи" можно арендовать на Airbnb

Старинное палаццо на озере Комо ранее принадлежало кардиналу Дурини

В фильме "Дом Гуччи", премьера которого недавно стартовала, показан весь блеск 1980-х и 1990-х, а герои плетут интриги в роскошных интерьерах. Один из домов, который Ридли Скотт снял в своей картине, существует на самом деле, а не был построен в павильоне, и более того, его теперь может арендовать любой желающий. Об этом пишет Vogue.

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Вилла Бальбиано – один из прекраснейших палаццо на озере Комо. В фильме "Дом Гуччи" – это резиденция Альдо Гуччи, где собирается вся семья.

[ + – ] Вилла Бальбиано, или Дом Гуччи Фото: Скриншот

Вилла Бальбиано была построена в XVII веке кардиналом Толомео Галлио, а в XVIII здесь жил кардинал Анджело Мария Дурини. Он собрал большую коллекцию произведений искусства и приобрел дополнительные участки земли, где позже построил церковь.

Фото: Airbnb

[ + – ] Интерьеры виллы Бальбиано, или Дома Гуччи Фото: Airbnb

Пока виллой владел Дурини, тут собирался весь цвет итальянской интеллигенции. Сейчас дом не растерял своего лоска. Он обставлен антикварной мебелью, здесь сохранились оригинальные фрески XVII века художников эпохи барокко, братьев Реки и Агостино Сильвы.

А знаменитый французский архитектор и дизайнер интерьеров Жак Гарсия обновил шесть шикарных номеров.

[ + – ] Интерьеры виллы Бальбиано, или Дома Гуччи Фото: Airbnb

Так что гостей здесь ждут мраморные ванны, бархатные диваны, гигантские кровати и хрустальные люстры. А также шикарный вид на озеро Комо и окружающий виллу парк.

Впрочем, для сдачи на сайте Airbnb уникальная недвижимость выставлена на весьма короткий срок – только в марте следующего года, а бронирование откроется в декабре.