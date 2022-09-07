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Стиль життя

Королева Єлизавета здає котедж в оренду у своєму маєтку

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Фото: Getty Images | Королева Єлизавета

Відпочити по-королівськи пропонують у будинку на території приватного маєтку Сандрингем.

Клієнти сервісу Airbnb тепер зможуть зупинитися в будинку в приватному маєтку королеви Сандрингемі. Про це пише Daily Mail.

Котедж, де можуть відпочити всі охочі, раніше був будинком головного садівника Її Величності.

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Котедж садівника, який можна зняти в Сандрингемі
Фото: Airbnb

Але відпочити по сусідству з королевою можна буде недешево — ніч коштуватиме 354 фунти стерлінгів.

Утім, досвід однаково унікальний. Маєток Сандрингем — це приватний маєток королівської родини, де вона зазвичай проводить Різдво. У будинку садівника є меблі та витвори мистецтва, що належать королівській родині.

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Котедж садівника, який можна зняти в Сандрингемі
Фото: Airbnb

Котедж розташований неподалік від головного будинку, так що відпочивальники зможуть прогулятися королівськими садами й отримають доступ до приватного садка, куди так просто не потрапити.

Клієнти сервісу Airbnb у захваті від перспективи відпочити в маєтку королеви Єлизавети II.

Але це не перша нерухомість королеви, яку вона почала здавати в оренду. Раніше можна було зняти за 15 фунтів за ніч кімнату в котеджі біля замку Балморал, шотландської резиденції королівської родини.

Але є там і пропозиції дорожчі: Colt Cottages коштують від 555 фунтів стерлінгів за ніч, є котеджі й за 1620 фунтів.

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Котедж, який здають в оренду в Балморалі
Фото: Airbnb

Маєток уже почав приймати замовлення на наступний рік. Але побачити королеву, яка гуляє садом зі своїми коргі, відвідувачам її маєтків не вдасться.

Коли її Величність перебуває в головному будинку, котеджі для оренди недоступні з міркувань безпеки.

На Airbnb чимало унікальної нерухомості. Так, там можна зняти віллу на озері Комо, де знімали фільм "Дім Гуччі".

Або будинок на Стейтен-Айленді, де знімали "Хрещеного батька". Саме цей будинок зображував маєток Дона Корлеоне, де він відзначав весілля своєї дочки.