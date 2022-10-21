Стало известно, почему король Карл ненавидит современную архитектуру

Новый монарх не сдерживает своего отвращения к новому и еще будучи принцем Чарльзом, нещадно критиковал все современные постройки Лондона.

Related video

После смерти его матери, королевы Елизаветы II, в сентябре британский престол занял король Карл III. И обычно монархи стараются высказываться нейтрально по какому-либо вопросу, однако еще, будучи принцем, нынешний монарх Великобритании ясно дал понять: он ненавидит современную архитектуру. Об этом пишет Architectural Digest.

Король Карл III большую часть своей взрослой жизни был откровенным критиком современной архитектуры. В прессе его даже прозвали "самый выдающийся архитектурный критик в мире".

Когда в 1984 году Лондонскую национальную галерею планировали расширять, тогда еще принц Чарльз заявил, что это будет "чудовищный волдырь на лице города".

С той поры он, не колеблясь, высказывает свое мнение о современном городском планировании или архитектуре. В статье The Guardian отмечается, что он однажды назвал центр Бирмингема "чудовищным бетонным лабиринтом" с библиотекой, которая напоминала "место, где книги сжигают, а не хранят".

[ + – ] Библиотека в Бирмингеме, которая не нравится королю Фото: соцсети

И хотя не все в мире градостроительства и архитектуры разделяют его скептические взгляды на современный дизайн, его мнение на протяжении многих лет имело вес.

Так, именно после разгромной критики принца не была построена офисная башня архитектора Людвига Миса ван дер Роэ и несколько проектов лауреата Притцкеровской премии Ричарда Роджерса.

Причем Чарльз не просто критиковал, в 1994 году он даже стал выпускать архитектурный журнал "Перспективы" (он закрылся всего несколько лет спустя), написал философскую книгу по архитектуре "Видение Британии" и создал свой собственный архитектурный институт, специализирующийся на его предпочтениях, что значит классический стиль и ничего более.

Возможно, его самым заметным достижением является Паундбери, жилой комплекс и город на юге Англии, заполненный домами в неогеоргианском, викторианском и замковом стиле — здесь вы не найдете ничего бруталистского.

[ + – ] Идеальный английский город с точки зрения короля Фото: соцсети

Архитектурные критики, такие как Оливер Уэйнрайт из The Guardian, назвали детище принца "феодальным Диснейлендом", полным показухи и без всякой глубины. Но монарх, безусловно, правит этим миниатюрным королевством с помощью тщательно продуманных эстетических указов: там никто не имеет права красить свой дом в новый цвет "без согласия Его Королевского Высочества". И конечно там нет таких некрасивых деталей, как спутниковые антенны, выставленные напоказ.

Знаменитый архитектор Ян Ричи считает, что король Карл терпеть не может все современное из-за своего окружения с детства.

"Он родом из истории, изучал историю, любит историю и всю свою жизнь прожил в исторических зданиях и рядом с ними; он живая история", — говорит Ричи. Хотя Ричи согласен с мнением короля о сохранении окружающей среды, он считает, что "Карл борется с формулированием архитектурного мнения" и признает только отсылки к классике. Король, со своей стороны, сказал в речи 2009 года, что его страсть проистекает из любви к человечеству. "Архитектура определяет общественное пространство, и она должна помочь определить нас как людей и символизировать то, как мы смотрим на мир", — пояснил он.

[ + – ] Принц Чарльз с детства рос в старинных дворцах и замках Фото: Getty

Теперь, когда он стал королем, Карлу скорей всего не позволят также откровенно высказываться по поводу его любимой архитектуры. Более того, его внимание должно будет переключиться с его любимых архитектурных проектов на более важные проблемы.

"Ему придется больше сосредоточиться на вопросах государства и общества", — говорит Ричи

Напомним, любовь короля Карла к истории – известна. И именно при нем, скорей всего будет раскрыта тайна убийства принцев в Тауэре более 500 лет назад. Король одобрил ДНК-тест останков, которые покоятся в Вестминстерском аббатстве. И наконец станет известно, были ли убиты 12-летний Эдуард V и его младший брат Ричард Йоркский по указу Ричарда III, их родного дяди .