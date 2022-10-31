Почему Карл III никогда не сможет продать Букингемский дворец

Если бы Букингемский дворец сейчас выставили на продажу, его цена была бы около 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

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Букингемский дворец, который был объявлен главной резиденцией британских монархов при вступлении на престол королевы Виктории в 1837 году, не может быть продан ни нынешним королем Карлом III, ни его потомками, как бы им этого не хотелось, сообщает Hello.

Несмотря на то, что нынешний монарх не спешит и не особо хочет переезжать в замок, избавиться от него ему не удастся, поскольку королевская резиденция с 775 комнатами не является собственностью Карла III. Она принадлежит Crown Estate. Это совокупность земель и владений в Великобритании и за ее пределами, принадлежащих британскому государству, где монарх выступает в качестве единоличной корпорации, тем самым придавая владениям статус "государственного имущества Короны".

Согласно пояснению на веб-сейте Crown Estate, поместье принадлежит правящему монарху "по праву короны", и он пользоваться им во время правления в силу его восшествия на престол.

"Но оно не является частной собственностью монарха – оно не может быть продано монархом, и доходы от него не принадлежат монарху", – подчеркивают в Crown Estate.

Как уже упоминалось ранее, сейчас в Букингемском дворце продолжается масштабная реконструкция стоимостью свыше 300 млн фунтов стерлингов. Однако король уже дал понять, что не хочет покидать Кларенс-хаус, где прожил с Камиллой 19 лет, и всячески оттягивает переезд.

Согласно информации в книге "Фирма" о жизни британской королевской семьи авторства Пенни Джуниор, Елизавета II, став монархом, тоже очень не хотела переезжать в официальную резиденцию из Кларенс-хауса после смерти своего отца.

"Никто из них не хотел уезжать. Они любили Кларенс-Хаус, это был семейный дом, но Уинстон Черчилль, который тогда был премьер-министром, настоял на этом, – пишет автор.

Этот момент также был показан в сериале "Корона".

Несмотря на обилие замков по всей стране, в частной собственности королевской семьи только два поместья – Сандрингем-Хаус, где королева всегда останавливалась на Рождество, и замок Балморал, который используется для семейного летнего отдыха.

Напомним, где будет жить новый король Великобритании со своей женой.