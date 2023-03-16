"Я не могу их бросить": британка ест раз в неделю, чтобы прокормить шестерых кошек (фото)

Безработная Ясемн Каптан пьет мятный чай, чтобы утолить голод. Женщина говорит, что тратит 60 из 69 фунтов еженедельного пособия на своих домашних животных.

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46-летняя Ясемн Каптан из Лондона голодает в течение года из-за того, что тратит 60 из 69 фунтов еженедельного пособия на своих домашних животных после того, как болезнь заставила ее бросить работу. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина ест только раз в неделю, чтобы иметь достаточно денег на корм своих шести кошек. Британка пьет мятный чай, чтобы утолить голод. По ее словам, она сильно похудела за последнее время.

Ясемн Каптан утверждает, что эти животные могут помочь ей в любых жизненных трудностях. Она тратит 60 фунтов стерлингов из своего еженедельного пособия в 69 фунтов стерлингов на своих домашних любимцев.

Женщина также получает ежемесячное пособие по нетрудоспособности в размере 400 фунтов стерлингов из-за своего остеопороза. Однако она вынуждена отдавать большую часть этих денег за аренду жилья и коммунальные услуги.

Женщина ест только раз в неделю, чтобы иметь достаточно денег на корм своих шести кошек Фото: The Mirror

"У меня нет лишних денег, но я не могу бросить своих котов. Они выросли вместе со мной, они у меня с тех пор, как были еще котятами", — поделилась Ясемн.

Остеопороз – это медленный процесс разрушения костной ткани в организме. Иными словами, у больного остеопорозом есть большой риск перелома.

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