В США женщина сдала своего кота в приют, потому что он был "слишком ласковым"

Кот Джерри пострадал из-за того что обожал встречать хозяйку у дверей и был "навязчивым".

Related video

Во Флориде, США, женщина сдала в приют для бездомных животных своего кота Джерри, за то что, по ее словам, он был слишком ласковым. Об этом пишет Southern Living

"Мы слышали о том, что домашних животных отдают за то, что они "слишком большие и слишком агрессивные", но "слишком ласковые" — это что-то новенькое", — сказали обескураженные работники приюта в округе Броуард, куда хозяйка принесла Джерри.

[ + – ] Слишком ласковый кот Джерри

"Джерри бросили, потому что его владелица пожаловалась, что он был слишком ласковым и слишком громким. Он встречал ее у дверей", — рассказала Сьюзан Леонти, специалист по цифровому маркетингу Общества защиты животных округа Броуард.

"Джерри — милый кот, который любит, когда его гладят. Он любит тереться мордочкой и мурлыкать. Но его бывшая хозяйка сказала, что это ее слишком раздражает", — сказала Леонти.

Черно-белый кот был очень шокирован, попав в приют. Он сидел в переноске, отказывался от еды и даже не мурлыкал.

Его история так тронула работников приюта, что они разместили его фото и его историю на всех своих платформах в соцсетях. Видео стало вирусным и на следующее утро люди выстроились в очередь возле приюта в надежде усыновить его.

"Большинство тех, кто хочет завести питомца, ищут именно ласковое животное. Мы верим, что не бывает слишком ласковых кошек", — сказала работница приюта.

Так что Джерри уже нашел новый дом. Он будет жить в замечательной семье, у которой уже есть взрослый дружелюбный кот.

Новая семья Джерри также щедро спонсировала приют, а те, кому Джерри не достался, выбрали себе других питомцев.

Напомним, японский кот по кличке Панчо стал новой звездой соцсетей благодаря своему меланхоличному виду. Его мордочка постоянно сохраняет печальное выражение, хоть его хозяйка и говорит, что у Панчо нет причин грустить. Он любит играть со своим компаньоном, котом Габаччо.

Фокус недавно писал о самых ласковых породах котов. Кошек обычно характеризуют как независимых и отстраненных, однако есть десять пород, представители которых необычайно ласковы со своими хозяевами.