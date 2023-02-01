Всегда готовы пообщаться. 10 самых ласковых пород кошек

Кошек обычно характеризуют как независимых и отстраненных, однако есть десять пород, представители которых необычайно ласковы со своими хозяевами.

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Одно из распространенных мнений гласит, что коты менее ласковы и првиетливы со своими людьми нежели собаки. Хотя любители кошек готовы это опровергнуть. Есть десять пород, представители которых всегда готовы пообщаться, потереться мордочкой и помурлыкать, пока их гладят. Об этом пишет The Spruce Pets.

Ласковые кошки имеют некоторые общие черты. Они, как правило, более общительны и дружелюбны, а также непугливы. Эти кошки выражают свою привязанность мяуканьем и мурлыканьем. Эти чуткие создания всегда готовы посочувствовать своим хозяевам, если у них был тяжелый день. Они приходят на колени, или трутся головой, выражая свои чувства.

Рэгдолл

Выведенные, чтобы быть ласковыми компаньонами, кошки породы рэгдолл идеально подходят тем, кто ищет милое животное, не требующее особого ухода.

[ + – ] Рэгдоллы - очень ласковы

Рэгдоллы, как известно, следуют за своими хозяевами из комнаты в комнату, приветствуют их, когда те возвращаются домой и даже приносят игрушки, как собаки. Кошки породы рэгдолл дружелюбны к детям и другим домашним животным, что делает их отличными компаньонами.

Шотландская вислоухая

Шотландская вислоухая, или скоттиш-фолд, получили свою милую особенность благодаря случайно мутации.

[ + – ] Скоттиш-фолды обожают ласку Фото: ЗооПатруль

Но кроме ушек, они также славятся тем, что очень ласковы и общительны, им не нравится, когда их оставляют в одиночестве.

Сфинкс

Поскольку у сфинксов нет шерсти, им часто бывает холодно, и им нужен источник тепла, чтобы чувствовать себя комфортно.

[ + – ] Сфинксы всегда будут рады посидеть на руках Фото: domashniy.ru

Сфинксы — яркие кошки-экстраверты, которые любят людей, как за общение, так и за температуру их тела. Некоторые люди говорят, что сфинксы похожи на живую нежную грелку. Они будут обниматься с вами под одеялом ночью, и сидеть у вас на коленях днем.

Мейн-кун

Мейн-куны родом из США. История их происхождения загадочна: некоторые считают, что их предки путешествовали с викингами, а кто-то считает, что это помесь кошки с енотом, хотя это биологически невозможно.

[ + – ] Мейн-куны очень дружелюбны Фото: Соцсети

Не смотря на свой грозный вид и большой размер, эти коты очень ласковы и социальны. Они обожают быть с людьми и даже часто восседают за обеденным столом. Помимо ласкового характера, мейн-куны отличные охотники и очень умны.

Персы

Коты персидской породы не слишком энергичные животные. Они любят лежать на коленях своих хозяев, обожают, когда им чешут за ушком и гладят.

[ + – ] Персидские кошки любят сидеть на руках Фото: Getty Images

Они славятся своим спокойным и ласковым характером.

Сиамская

Если вы решили завести сиамскую кошку, приготовьтесь к долгим беседам с ним. Эта порода исключительно социальная.

[ + – ] Сиамские кошки всегда готовы пообщаться Фото: Pexels

Сиамские кошки любят общаться и играть. И очень грустят, если на них не обращают внимание.

Бомбейская

Не смотря на экзотическое название, вывели их в штате Кентукки. Эти черные кошки, напоминающие миниатюрную пантеру, очень игривые и ласковые.

[ + – ] Бомбейские коты общительны и ласковы Фото: Getty

Они много мяукают, но делают это нежно и ненастойчиво. Они общительны, ладят с другими животными, но осторожны с чужаками. И им очень плохо, когда их надолго оставляют в одиночестве.

Тонкинская

Тонкинские кошки с необычайно красивыми глазами цвета морской волны появились, когда заводчики захотели создать любящую, ласковую породу кошек, которая была бы умной и менее громкой, чем сиамская кошка.

[ + – ] Тонкинская порода, или тонкс, славится своим характером

Тонкинезы появились в результате скрещивания сиамской и бирманской пород для получения лучших характеристик обеих. Эти кошки, ласково называемые Тонкс, очень любят своих хозяев. Они известны своей дружелюбностью и активностью. Они обожают ластится. Тонкинезы любят внимание и будут его требовать.

Американская короткошерстная

Серый полосатый кот с зелеными глазами необычайно популярен.

[ + – ] Американская короткошерстная - одна из самых популярных пород котов

Они прекрасно адаптируются в семье, любят играть и обожают сидеть на руках. Но хозяева отмечают, что котики этой породы не слишком навязчивы. Так что если прямо сейчас вы не сможете уделить ему время, он с удовольствием поваляется на солнышке.

Бирманская

Длинношерстные коты с черной мордочкой и ярчайшими голубыми глазами очень элегантны и преданны. Они искренне любят своих хозяев и всегда рады составить им компанию. При этом они ненавязчивы и всегда ведут себя с достоинством. Бирманские кошки не слишком любят чужаков, но своих хозяев обожают.

[ + – ] Бирманские коты - очень ласковы

Если вы ищете ласкового компаньона, то эти породы вам подойдут. Но стоит учитывать, что коты все-таки более независимы, нежели собаки, так что ожидать от них схожего поведения не стоит. Всегда будет присутствовать толика отстраненности.

А вот такие породы, как норвежская лесная кошка, или абиссинская порода – более независимы, чем остальные. Так что если вам нужен очень ласковый компаньон – эти породы не подойдут. Также не подойдут котики, которые практически не общались с людьми. Они не привыкли к ласке и останутся независимыми, не смотря на все усилия их приручить.

Напомним, ранее Фокус писал о самых маленьких породах кошек. Даже став взрослыми, они остаются миниатюрными, как котята.