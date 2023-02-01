Завжди готові поспілкуватись. 10 найласкавіших порід кішок

Котів зазвичай характеризують як незалежних і відсторонених, проте є десять порід, представники яких надзвичайно лагідні зі своїми господарями.

Related video

Одна з найпоширеніших думок свідчить, що коти менш ласкаві та привітні зі своїми людьми, ніж собаки. Хоча любителі котів готові це спростувати. Є десять порід, представники яких завжди готові поспілкуватися, потертися мордочкою і помуркотати, поки їх гладять. Про це пише The Spruce Pets.

Ласкаві кішки мають деякі спільні риси. Вони, як правило, більш товариські та доброзичливі, а також нелякливі. Ці кішки висловлюють свою прихильність нявканням і муркотінням. Ці чуйні створіння завжди готові поспівчувати своїм господарям, якщо ті мали важкий день. Вони приходять на колінця, чи труться головою, висловлюючи свої почуття.

Регдол

Виведені, щоб бути ласкавими компаньйонами, кішки породи регдол ідеально підходять тим, хто шукає милу тварину, яка не потребує особливого догляду.

[ + – ] Регдоли — дуже ласкаві

Регдоли, як відомо, йдуть за своїми господарями з кімнати до кімнати, вітають їх, коли ті повертаються додому і навіть приносять іграшки, як собаки. Кішки породи регдол дружелюбні до дітей та інших домашніх тварин, що робить їх відмінними компаньйонами.

Шотландська висловуха

Шотландська висловуха, або скоттіш-фолд, отримали свою милу особливість завдяки випадковій мутації.

[ + – ] Скоттіш-фолди люблять ласку Фото: ЗооПатруль

Але крім вух, вони також славляться тим, що дуже лагідні та товариські, їм не подобається, коли їх залишають на самоті.

Сфінкс

Оскільки у сфінксів немає шерсті, їм часто буває холодно, і їм потрібне джерело тепла, щоб почуватися комфортно.

[ + – ] Сфінкси завжди будуть раді посидіти на руках Фото: domashniy.ru

Сфінкси — яскраві кішки-екстраверти, які люблять людей як за спілкування, так і за температуру їхнього тіла. Деякі люди кажуть, що сфінкси схожі на живу ніжну грілку. Вони обійматимуться з вами під ковдрою вночі, і сидітимуть у вас на колінах вдень.

Мейн-кун

Мейн-куни родом зі США. Історія їх походження загадкова: деякі вважають, що їхні предки подорожували з вікінгами, а хтось вважає, що це помісь кішки з єнотом, хоча це біологічно неможливо.

[ + – ] Мейн-куни дуже доброзичливі Фото: Соцмережi

Незважаючи на свій грізний вигляд і великий розмір, ці коти дуже лагідні та соціальні. Вони люблять бути з людьми і навіть нерідко сидять за обіднім столом. Крім лагідного характеру, мейн-куни чудові мисливці та дуже розумні.

Перси

Коти перської породи не надто енергійні тварини. Вони люблять лежати на колінах своїх господарів, люблять, коли їм чухають за вушком і гладять.

[ + – ] Перські коти люблять сидіти на руках Фото: Getty Images

Вони славляться своїм спокійним і лагідним характером.

Сіамська

Якщо ви вирішили завести сіамську кішку, приготуйтеся до довгих розмов із ним. Ця порода винятково соціальна.

[ + – ] Сіамські кішки завжди готові поспілкуватися Фото: Pexels

Сіамські кішки люблять спілкуватися та грати. І дуже сумують, якщо на них не звертають уваги.

Бомбейська

Попри екзотичну назву, вивели їх у штаті Кентуккі. Ці чорні кішки, котрі нагадують мініатюрну пантеру, дуже грайливі та лагідні.

[ + – ] Бомбейські коти товариські та ласкаві Фото: Getty

Вони багато нявкають, але роблять це ніжно і ненаполегливо. Вони товариські, ладнають з іншими тваринами, але обережні з чужинцями. І їм дуже погано, коли їх надовго залишають на самоті.

Тонкінська

Тонкінські кішки з надзвичайно красивими очима кольору морської хвилі з'явилися, коли заводчики захотіли створити люблячу, ніжну породу кішок, яка була б розумною і менш гучною, ніж сіамська кішка.

[ + – ] Тонкінська порода, або тонкс, славиться своїм характером

Тонкінези з'явилися внаслідок схрещування сіамської та бірманської порід для отримання кращих характеристик обох. Ці кішки, ласкаво названі Тонкс, дуже люблять своїх господарів. Вони відомі своєю доброзичливістю та активністю. Вони люблять ластиться. Тонкінези люблять увагу і вимагатимуть її.

Американська короткошерста

Сірий смугастий кіт із зеленими очима надзвичайно популярний.

[ + – ] Американська короткошерста — одна з найпопулярніших порід котів

Вони чудово адаптуються в сім'ї, люблять грати і люблять сидіти на руках. Але господарі зазначають, що котики цієї породи не надто нав'язливі. Тож якщо зараз ви не зможете приділити йому час, він із задоволенням поваляється на сонечку.

Бірманська

Довгошерсті коти з чорною мордочкою та яскравими блакитними очима дуже елегантні та віддані. Вони щиро люблять своїх господарів і завжди раді скласти їм компанію. При цьому вони ненав'язливі та завжди поводяться з гідністю. Бірманські кішки не дуже люблять чужинців, але своїх господарів обожнюють.

[ + – ] Бірманські коти – дуже ласкаві

Якщо ви шукаєте ласкавого компаньйона, ці породи вам підійдуть. Але варто враховувати, що коти все-таки більш незалежні, ніж собаки, тож очікувати від них такої поведінки не варто. Завжди буде присутня частка відстороненості.

А ось такі породи, як норвезька лісова кішка, або абісинська порода — більш незалежні, ніж інших. Тож якщо вам потрібен дуже лагідний компаньйон — ці породи не підійдуть. Також не підійдуть котики, які практично не спілкувалися з людьми. Вони не звикли до ласки і залишаться незалежними, незважаючи на всі зусилля їх приручити.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найменші породи кішок. Навіть ставши дорослими, вони залишаються мініатюрними, як кошенята.