У США жінка здала свого кота до притулку, тому що він був "занадто ласкавим"

Кіт Джеррі постраждав через те, що любив зустрічати господиню біля дверей і був "нав'язливим".

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У Флориді, США, жінка здала до притулку для бездомних тварин свого кота Джеррі, за те, що, за її словами, він був дуже ласкавим. Про це пише Southern Living

"Ми чули про те, що домашніх тварин віддають за те, що вони "занадто великі і надто агресивні", але "занадто ласкаві" — це щось новеньке", — сказали збентежені працівники притулку в окрузі Броуард, куди господиня принесла Джеррі.

[ + – ] Занадто ласкавий кіт Джеррі

"Джеррі покинули, тому що його власниця поскаржилася, що він був надто ласкавим і надто гучним. Він зустрічав її біля дверей", — розповіла Сьюзан Леонті, фахівчиня із цифрового маркетингу Товариства захисту тварин округу Броуард.

"Джеррі — милий кіт, який любить, коли його гладять. Він любить тертися мордочкою і муркотіти. Але його колишня господиня сказала, що це її дуже дратує", — сказала Леонті.

Чорно-білий кіт був дуже шокований, потрапивши до притулку. Він сидів у переносці, відмовлявся від їжі і навіть не муркотів.

Його історія так зворушила працівників притулку, що вони розмістили його фото та його історію на всіх своїх платформах у соцмережах. Відео стало вірусним, і наступного ранку люди вишикувалися в чергу біля притулку, сподіваючись усиновити його.

"Більшість тих, хто хоче завести улюбленця, шукає саме ласкаву тварину. Ми віримо, що не буває надто ласкавих кішок", — сказала працівниця притулку.

Отже, Джеррі вже знайшов новий будинок. Він житиме у чудовій родині, яка вже має дорослого доброзичливого кота.

Нова родина Джеррі також щедро спонсорувала притулок, а ті, кому Джеррі не дістався, обрали собі інших улюбленців.

Нагадаємо, японський кіт на прізвисько Панчо став новою зіркою соцмереж завдяки своєму меланхолійному погляду. Його мордочка постійно зберігає сумний вираз, хоч його господиня і каже, що Панчо не має причин сумувати. Він любить гратися зі своїм компаньйоном, котом Габаччо.

Фокус нещодавно писав про найласкавіші породи котів. Котів зазвичай характеризують як незалежних та відсторонених, проте є десять порід, представники яких надзвичайно лагідні зі своїми господарями.