Японський кіт Панчо прославився в мережі своєю сумною мордочкою

Шанувальники називають чорно-білого Панчо "Найсумнішим котом у світі".

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Меланхолійний кіт Панчо, який проживає в Майдзуру, Японія, став новою зіркою соцмереж завдяки своїй сумній мордочці. Шанувальники, які його обожнюють, вже прозвали свого кумира "найсумнішим котом у світі". Про це пише Daily Mail.

Його господиня, фотографка Акіра Ямагучі зазначає, що, незважаючи на сумну мордочку, Панчо — щасливий кіт, який насолоджується життям разом зі своїм другом Габаччо. Вони сплять разом, грають, гуляють у саду та гріються на сонці.

[ + – ] Панчо та його друг Габаччо Фото: Instagram pancho0002

Панчо живе зі своєю господинею та її дітьми вже 13 років. Вона підібрала його на вулиці і дала йому новий будинок і всю свою любов.

"Всі люблять Панчо, і Панчо любить усіх у відповідь. Він дуже добре ладнає з усіма. Він дуже розпещений", — господиня розповіла, що її вихованець іноді відмовляється фотографуватися, і тікає, щойно вона тільки наводить на нього смартфон, або фотоапарат.

Зараз у Панчо та його компаньйона Габаччо майже сто тисяч шанувальників в Instagram.

Фото: Instagram pancho0002 Фото: Instagram pancho0002 Фото: Instagram pancho0002 Фото: Instagram pancho0002

Нагадаємо, найпопулярнішим у мережі українським котом є харківський котик Степан. Він також прославився своєю меланхолійною мордочкою і манерою сидіти, поклавши "лікоть" на стіл. Його популярність зросла, коли знімок із ним перепостила Брітні Спірс.

З початку війни Степан встиг побувати в Монако й обзавестися подружкою на ім'я Стефанія. Смугасту кішечку його господиня підібрала на вулиці у Ніцці. Вони ненадовго повернулися до Харкова, але знову відбули у Львів.

А Фокус нещодавно писав про найласкавіші породи котів. Котів зазвичай характеризують як незалежних і відсторонених, проте є десять порід, представники яких надзвичайно лагідні зі своїми господарями.